Батьківські суботи – це особливі дні, коли православні поминають покійних родичів, друзів чи знайомих. Щороку їхні дати змінюються, оскільки залежать від святкування Великодня.

Постійну дату має лише День поминання покійних воїнів – 9 травня. А Дмитрівська поминальна субота прив’язана до Дня святого великомученика Димитрія Солунського (8 листопада), тому завжди відзначається в суботу, яка передує святу.

Календар поминальних днів у 2022 році:

9 травня — День поминання покійних воїнів.

26 лютого — М’ясопусна субота.

19 березня — субота Великого посту.

26 березня — субота Великого посту.

2 квітня — субота Великого посту.

3 травня — Радониця.

11 червня — Троїцька батьківська субота.

5 листопада — Дмитрівська батьківська субота.

Крім цього, Україні поширені народні поминальні дні, які у 2022 році випадають на 8 жовтня (Покровська батьківська субота) і 19 листопада (Михайлівська батьківська субота).

Хоч це виключно народна традиція, проте українці в ці дні ходять на кладовища, щоб поминути покійних родичів.

Що робити в поминальні дні

Згідно традиціям, вранці потрібно сходити до церкви, поставити свічку за упокій і замовити молебень за померлих. В батьківську суботу священники проводять заупокійні Божественні літургії, а після них — загальні панахиди.

Якщо ж немає можливості сходити в церкву, бажано передати записку з іменами покійних, щоб за них помолилися під час ранкової літургії.

Після служби в церкві можна сходити на цвинтар, а вже дома накрити скромний поминальний обід.