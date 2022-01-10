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Поминальні дні та батьківські суботи 2022: дати та традиції

10 Січня 2022, 14:56
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
свечи
Джерело: Depositphotos

Батьківські суботи – це особливі дні, коли православні поминають покійних родичів, друзів чи знайомих. Щороку їхні дати змінюються, оскільки залежать від святкування Великодня.

Постійну дату має лише День поминання покійних воїнів – 9 травня. А Дмитрівська поминальна субота прив’язана до Дня святого великомученика Димитрія Солунського (8 листопада), тому завжди відзначається в суботу, яка передує святу.

Календар поминальних днів у 2022 році:

  • 9 травня — День поминання покійних воїнів.
  • 26 лютого — М’ясопусна субота.
  • 19 березня — субота Великого посту.
  • 26 березня — субота Великого посту.
  • 2 квітня — субота Великого посту.
  • 3 травня — Радониця.
  • 11 червня — Троїцька батьківська субота.
  • 5 листопада — Дмитрівська батьківська субота.

Крім цього, Україні поширені народні поминальні дні, які у 2022 році випадають на 8 жовтня (Покровська батьківська субота) і 19 листопада (Михайлівська батьківська субота).

Хоч це виключно народна традиція, проте українці в ці дні ходять на кладовища, щоб поминути покійних родичів.

Що робити в поминальні дні

Згідно традиціям, вранці потрібно сходити до церкви, поставити свічку за упокій і замовити молебень за померлих. В батьківську суботу священники проводять заупокійні Божественні літургії, а після них — загальні панахиди.

Якщо ж немає можливості сходити в церкву, бажано передати записку з іменами покійних, щоб за них помолилися під час ранкової літургії.

Після служби в церкві можна сходити на цвинтар, а вже дома накрити скромний поминальний обід.

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Поминальні дні
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