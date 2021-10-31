31 жовтня весь світ відзначається Хеловін або День всіх святих. Свято з’явилося в Ірландії. Раніше цей день символізував закінчення літа і настання нового року.
Також в цей день вшановують святого Луку. У народі 31 жовтня називали Луків день і вважалося, що сьогодні потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі.
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Крім цього, 31 жовтня відзначається Всесвітній день міст і Міжнародний день Чорного моря.
Іменини: Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета та Злата.
Прикмети 31 жовтня
- Щоб відлякати привидів, потрібно носити речі навиворіт.
- Біля будинку потрібно залишати гілку горіхового дерева і гарбуз зі свічкою всередині. Це віджене злих духів.
- Чорну кішку необхідно залишити вдома і не виганяти на вулицю.
Що не можна робити 31 жовтня
- Не можна вбивати павуків.
- Не можна залишати одяг на мотузці, тому що після заходу сонця в нього може вселитися нечисть. Якщо ви забули його зняти, тоді необхідно перепрати.
- Не можна залишати відкритими двері і вікна.
- Не можна відмовляти тим, хто просить грошей або допомоги.
- Не можна обертатися, якщо почуєте кроки за спиною.