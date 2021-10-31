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Хеловін та День Чорного моря: яке свято 31 жовтня

31 Жовтня 2021, 08:00 Юлія Клєцова
Хеловін та День Чорного моря: яке свято 31 жовтня

31 жовтня весь світ відзначається Хеловін або День всіх святих. Свято з’явилося в Ірландії. Раніше цей день символізував закінчення літа і настання нового року.

Також в цей день вшановують святого Луку. У народі 31 жовтня називали Луків день і вважалося, що сьогодні потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі.

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Крім цього, 31 жовтня відзначається Всесвітній день міст і Міжнародний день Чорного моря.

Іменини: Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета та Злата.

Прикмети 31 жовтня

  • Щоб відлякати привидів, потрібно носити речі навиворіт.
  • Біля будинку потрібно залишати гілку горіхового дерева і гарбуз зі свічкою всередині. Це віджене злих духів.
  • Чорну кішку необхідно залишити вдома і не виганяти на вулицю.

Що не можна робити 31 жовтня

  • Не можна вбивати павуків.
  • Не можна залишати одяг на мотузці, тому що після заходу сонця в нього може вселитися нечисть. Якщо ви забули його зняти, тоді необхідно перепрати.
  • Не можна залишати відкритими двері і вікна.
  • Не можна відмовляти тим, хто просить грошей або допомоги.
  • Не можна обертатися, якщо почуєте кроки за спиною.
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Теги
Геловін , Свято
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