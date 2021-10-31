31 жовтня весь світ відзначається Хеловін або День всіх святих. Свято з’явилося в Ірландії. Раніше цей день символізував закінчення літа і настання нового року.

Також в цей день вшановують святого Луку. У народі 31 жовтня називали Луків день і вважалося, що сьогодні потрібно з’їсти хоча б трохи цибулі.

Крім цього, 31 жовтня відзначається Всесвітній день міст і Міжнародний день Чорного моря.

Іменини: Андрій, Йосип, Микола, Сергій, Федір, Єлизавета та Злата.

Прикмети 31 жовтня

Щоб відлякати привидів, потрібно носити речі навиворіт.

Біля будинку потрібно залишати гілку горіхового дерева і гарбуз зі свічкою всередині. Це віджене злих духів.

Чорну кішку необхідно залишити вдома і не виганяти на вулицю.

Що не можна робити 31 жовтня