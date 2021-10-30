Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Свята в Україні

Велесова ніч 2021 або український Геловін: історія та традиції свята

30 Жовтня 2021, 17:25 Юлія Захарченко
Велесова ніч 2021 або український Геловін: історія та традиції свята
Джерело: Pexels

31 жовтня в усьому світі традиційно святкують Геловін – символ приходу нечистої сили. Порівняно нещодавно це свято прийшло в Україну.

І тепер місцеві жителі розділилися на думці: одні з радістю вирізають гарбузи та влаштовують тематичні вечірки, інші – не визнають Геловін через його іноземне коріння. Та чи справді Геловін прийшов до нас з-за кордону?

Велесова ніч – історія та традиції свята

Велесова ніч – це своєрідний аналог Геловіну слов’янського походження. Відзначають це свято у ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

За легендами, у цей день стираються межі між потойбіччям та світом живих – мертві душі можуть приходити на землю. Назва Велесова ніч походить від імені язичницького бога Велеса. Він був наділений унікальною можливістю перебувати у двох світах водночас.

Обряди на Велесову ніч

У Велесову ніч заведено розпалювати велике багаття на найвищій точці, а потім ходити на вуглинах.

Крім того, це свято насичене різноманітними обрядами. Подружні пари перевіряли один одного на вірність – нанизували обручку на нитку. Якщо нитка рвалася, це означало, що людина зраджує.

За традиціями, у цей день слов’яни влаштовували поминальну вечерю зі свічками, щоб вшанувати пам’ять мертвих.

Серед інших традицій на Велесову ніч – обряд на гроші. Люди збирали дрібні монети та роздавали малозабезпеченим сім’ям.

Також слов’яни вірили у здійснення бажань. Побачити мертвого родича уві сні вважалося дуже гарною прикметою у такий містичний час.

Читайте також:
Велесова ніч 2021 або український Геловін: історія та традиції святаТоп-10 сексуальних костюмів на Хеловін 2021

Теги
Геловін , Свята , Свято , Традиції
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка