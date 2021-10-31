31 октября во всем мире отмечается Хэллоуин или День всех святых. Праздник появился в Ирландии. Раньше этот день символизировал окончание лета и наступление нового года.
Также в этот день чтят святого Луку. В народе 31 октября называли Луков день и считалось, что сегодня нужно съесть хотя бы немного лука.
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Кроме этого, 31 октября отмечается Всемирный день городов и Международный день Черного моря.
Именины: Андрей, Иосиф, Николай, Сергей, Федор, Елизавета и Злата.
Приметы 31 октября
- Чтобы отпугнуть приведений, нужно носить вещи наизнанку.
- Около дома нужно оставлять ветку орехового дерева и у тыкву, внутри которой была зажженная свеча. Это отгонит злых духов.
- Черную кошку необходимо оставить дома и не выгонять на улицу.
Что нельзя делать 31 октября
- Нельзя убивать пауков.
- Нельзя оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Если вы забыли его снять, тогда необходимо перестирать.
- Нельзя оставлять открытыми двери и окна.
- Нельзя отказывать тем, кто просит денег или помощи.
- Нельзя оборачиваться, если услышите шаги за спиной.