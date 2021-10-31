31 октября во всем мире отмечается Хэллоуин или День всех святых. Праздник появился в Ирландии. Раньше этот день символизировал окончание лета и наступление нового года.

Также в этот день чтят святого Луку. В народе 31 октября называли Луков день и считалось, что сегодня нужно съесть хотя бы немного лука.

Кроме этого, 31 октября отмечается Всемирный день городов и Международный день Черного моря.

Именины: Андрей, Иосиф, Николай, Сергей, Федор, Елизавета и Злата.

Приметы 31 октября

Чтобы отпугнуть приведений, нужно носить вещи наизнанку.

Около дома нужно оставлять ветку орехового дерева и у тыкву, внутри которой была зажженная свеча. Это отгонит злых духов.

Черную кошку необходимо оставить дома и не выгонять на улицу.

Что нельзя делать 31 октября