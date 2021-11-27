Сьогодні, 27 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору. Щорічно в цей день вшановують пам’ять всіх, хто загинув від голоду у 1932–1933 роках.

Традиційно о 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Після чого на території України пройде акція Запали свічку, в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку у своєму вікні.

Церковне свято 27 листопада

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса і глибоким знавцем Святого Письма.

Пилип проповідував християнську віру, через що його і стратили. Апостол прославився великою кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла безутішна мати.

27 листопада – це останній день перед початком великого Різвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою.

Іменини 27 листопада

Іменини 27 листопада відзначають Олександр, Олексій, Анна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір і Пилип.

Прикмети на 27 листопада:

Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.

Якщо кішка вмивається в будинку, де живуть неодружені – до швидкого весілля.

Горобці цвірінькають – до зміни погоди.

Дівчата уві сні можуть побачити судженого.

Іній на деревах – до хорошого врожаю на овес.

Що не можна робити 27 листопада: