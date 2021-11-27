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День святого Пилипа і пам’яті жертв Голодомору: яке свято 27 листопада

27 Листопада 2021, 08:50
Юлія Клєцова
ноябрь
Джерело: Pexels

Сьогодні, 27 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору. Щорічно в цей день вшановують пам’ять всіх, хто загинув від голоду у 1932–1933 роках.

Традиційно о 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Після чого на території України пройде акція Запали свічку, в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам’ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку у своєму вікні.

Церковне свято 27 листопада

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса і глибоким знавцем Святого Письма.

Пилип проповідував християнську віру, через що його і стратили. Апостол прославився великою кількістю чудес. Одного разу він воскресив померле немовлятко, яке до нього принесла безутішна мати.

27 листопада – це останній день перед початком великого Різвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою.

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Іменини 27 листопада

Іменини 27 листопада відзначають Олександр, Олексій, Анна, Василь, Віктор, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір і Пилип.

Прикмети на 27 листопада:

  • Якщо каркає ворона – скоро буде відлига.
  • Якщо кішка вмивається в будинку, де живуть неодружені – до швидкого весілля.
  • Горобці цвірінькають – до зміни погоди.
  • Дівчата уві сні можуть побачити судженого.
  • Іній на деревах – до хорошого врожаю на овес.

Що не можна робити 27 листопада:

  • Не можна гуляти в лісі, відкритій місцевості і полях, де можна зустріти вовків. Кажуть, що в цей день вони стають злішими і можуть напасти.
  • Сьогодні варто відпочивати і уникати роботи.
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Теги
іменини , Свято
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