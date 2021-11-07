Різдвяний багатоденний пост – останній цього року. Оскільки переддень припадає на 27 листопада, його часто називають Пилиповим — у цей день у православних церквах вшановують пам’ять апостола Пилипа.

Коли починається різдвяний піст 2021

З 28 листопада до 6 січня основу пісного столу складатимуть різні каші — гречана, пшоняна, вівсяна тощо.

Сам пост триватиме 40 днів, хоча до 1166 року його тривалість становила лише 7 днів.

Суть різдвяного посту полягає в покаянні — зустрічати Ісуса Христа потрібно з чистою душею та тілом. За цей період відмова від їжі тваринного походження допоможе вивести з організму всі шкідливі токсини. Але також потрібно очиститися й духовно – стати на шлях добра.

2-6 січня — найсуворіша частина посту. В останній день, за ​​традицією, заборонено вживати їжу до появи першої зірки на небі.

Вино можна вживати під час різдвяного посту, але лише щосуботи та щонеділі.

Заборони на різдвяний піст також дуже суворі – у цей період не можна проводити вінчання, весілля, надмірно вживати алкоголь та сваритися з близькими.

Нагадаємо, що вже стало відомо, який вигляд матиме ялинка на Софіївській площі цього року. За словами організаторів, підготовка до свят уже розпочалася, головну ялинку країни прикрасять понад 1 тис. іграшок.

Гірлянди також додадуть атмосфери — вони будуть у теплих тонах, а фотозони та розваги порадують навіть найменших мешканців столиці.