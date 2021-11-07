Різдвяний багатоденний пост – останній цього року. Оскільки переддень припадає на 27 листопада, його часто називають Пилиповим — у цей день у православних церквах вшановують пам’ять апостола Пилипа.
Коли починається різдвяний піст 2021
З 28 листопада до 6 січня основу пісного столу складатимуть різні каші — гречана, пшоняна, вівсяна тощо.
Сам пост триватиме 40 днів, хоча до 1166 року його тривалість становила лише 7 днів.
Суть різдвяного посту полягає в покаянні — зустрічати Ісуса Христа потрібно з чистою душею та тілом. За цей період відмова від їжі тваринного походження допоможе вивести з організму всі шкідливі токсини. Але також потрібно очиститися й духовно – стати на шлях добра.
2-6 січня — найсуворіша частина посту. В останній день, за традицією, заборонено вживати їжу до появи першої зірки на небі.
Вино можна вживати під час різдвяного посту, але лише щосуботи та щонеділі.
Заборони на різдвяний піст також дуже суворі – у цей період не можна проводити вінчання, весілля, надмірно вживати алкоголь та сваритися з близькими.
Нагадаємо, що вже стало відомо, який вигляд матиме ялинка на Софіївській площі цього року. За словами організаторів, підготовка до свят уже розпочалася, головну ялинку країни прикрасять понад 1 тис. іграшок.
Гірлянди також додадуть атмосфери — вони будуть у теплих тонах, а фотозони та розваги порадують навіть найменших мешканців столиці.