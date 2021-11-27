Сегодня, 27 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора. Ежегодно в этот день чтят память всех погибших от голода в 1932–1933 годах.

Традиционно в 16.00 состоится общенациональная минута молчания. После чего на территории Украины пройдет акция Зажги свечу, в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажегши свечу в своем окне.

Церковный праздник 27 ноября

Сегодня православная церковь чтит память святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса и глубоким знатоком Священного Писания.

Филипп проповедовал христианскую веру, из-за чего его и казнили. Апостол прославился множеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла мать.

27 ноября – это последний день перед началом великого Рождественского поста, который в народе также называют Филипповкой.

Именины 27 ноября

Именины 27 ноября отмечают Александр, Алексей, Анна, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор и Филипп.

Приметы на 27 ноября:

Если каркает ворона – скоро будет оттепель.

Если кошка умывается в доме, где живут неженатые – к скорой свадьбе.

Воробьи чирикают – к смене погоды.

Девушки во сне могут увидеть суженого.

Иней на деревьях — к хорошему урожаю на овес.

Что нельзя делать 27 ноября: