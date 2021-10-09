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Яке свято 9 жовтня: заборони, іменини та традиції

9 Жовтня 2021, 08:00 Микола Олефіренко
Листья

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні відзначають День рієлтора. І хоча свято неофіційне, вітати професіоналів ринку нерухомості в Україні почали з 1999 року.

Православна церква вшановує пам’ять Іоана Богослова. Це один з 12 апостолів, який є автором четвертої книги біблійного Нового Заповіту.

Іоан помер природною смертю, а за своє життя він встиг навернути в християнство жителів Ефоса і Патмоса. Через проповіді Євангелія він був засуджений до смерті, і після вживання отрути дивом залишився живим. Вважається, що Іоан прожив 90-100 років.

Іменини 9 жовтня

День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.

У православному календарі немає жіночих імен, приурочених до 9 жовтня.

Народні прикмети 9 жовтня:

  • Якщо листя з дерев швидко опаде — чекай на круту зиму.
  • Якщо на дні тарілки з водою з’являються бульбашки з повітрям — бути дощу.
  • Червоні хмари на заході обіцяють вітряну погоду до ранку.
  • Польові миші ховають запас трави всередину нір — до холодної зими.
  • Граки відлетіли на південь — скоро випаде сніг.

Традиції 9 жовтня:

В Україні відзначають свято Іоана Богослова — до 9 жовтня потрібно закінчити всі польові роботи та підготовки до майбутньої зими.

У давні часи заборонялося полишати будинок після заходу сонця.

Всю роботу потрібно закінчити до обіду для подальшого відпочинку.

В цей день:

  • 1596 – заснування Української греко-католицької церкви;
  • 1655 – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої;
  • 1789 – заборона на тортури в Королівстві Франція;
  • 1874 – створення Всесвітнього поштового союзу;
  • 1963 – перший у світі політ багатоцільового вертольота Мі-8. Одна з найпопулярніших моделей в історії авіації.
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