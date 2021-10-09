Сьогодні, 9 жовтня, в Україні відзначають День рієлтора. І хоча свято неофіційне, вітати професіоналів ринку нерухомості в Україні почали з 1999 року.
Православна церква вшановує пам’ять Іоана Богослова. Це один з 12 апостолів, який є автором четвертої книги біблійного Нового Заповіту.
Іоан помер природною смертю, а за своє життя він встиг навернути в християнство жителів Ефоса і Патмоса. Через проповіді Євангелія він був засуджений до смерті, і після вживання отрути дивом залишився живим. Вважається, що Іоан прожив 90-100 років.
Іменини 9 жовтня
День ангела 9 жовтня святкують чоловіки з іменами Олександр, Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Тихон.
У православному календарі немає жіночих імен, приурочених до 9 жовтня.
Народні прикмети 9 жовтня:
- Якщо листя з дерев швидко опаде — чекай на круту зиму.
- Якщо на дні тарілки з водою з’являються бульбашки з повітрям — бути дощу.
- Червоні хмари на заході обіцяють вітряну погоду до ранку.
- Польові миші ховають запас трави всередину нір — до холодної зими.
- Граки відлетіли на південь — скоро випаде сніг.
Традиції 9 жовтня:
В Україні відзначають свято Іоана Богослова — до 9 жовтня потрібно закінчити всі польові роботи та підготовки до майбутньої зими.
У давні часи заборонялося полишати будинок після заходу сонця.
Всю роботу потрібно закінчити до обіду для подальшого відпочинку.
В цей день:
- 1596 – заснування Української греко-католицької церкви;
- 1655 – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої;
- 1789 – заборона на тортури в Королівстві Франція;
- 1874 – створення Всесвітнього поштового союзу;
- 1963 – перший у світі політ багатоцільового вертольота Мі-8. Одна з найпопулярніших моделей в історії авіації.