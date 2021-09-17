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Церковний календар на жовтень 2021 – список свят

17 Вересня, 16:00 Валентина Чорна
Церковний календар на жовтень 2021 – список свят

Церковний календар на жовтень 2021 року налічує кілька православних свят та одноденні пости. У другий місяць осені християни відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці, яка припадає на 14 жовтня.

Покрова належить до п’яти великих православних свят, тому ця дата є дуже важливою для всіх віруючих.

Свято започаткували ще близько 910 року з нагоди явлення Богородиці святому Андрію юродивому та Епіфанію.

Крім цього, 14 жовтня в Україні відзначають ще два свята – День українского козацтва та День захисника України. Тому українці матимуть додаткові вихідні – у четвер (14 жовтня) та п’ятницю (15 жовтня).

Церковний календар на жовтень 2021 – список свят

  • 1 жовтня – мучениць Аріадни, Софії, Ірини.
  • 2 жовтня – мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта.
  • 3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їх Агапія і Феопіста.
  • 4 жовтня – віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього.
  • 5 жовтня – пророка Іони, праведного Петра, Собор Тульських святих.
  • 6 жовтня – зачаття Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
  • 7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Фекли.
  • 8 жовтня – день пам’яті преподобного Сергія Радонезького.
  • 9 жовтня – кончина апостола та євангелістa Іоанна Богослова.
  • 10 жовтня – преподобного Саватія Соловецького.
  • 11 жовтня – преподобного Харитона Сповідника.
  • 12 жовтня – преподобного Киріака відлюдника.
  • 13 жовтня – преподобного Григорія Пельшемського, Вологодського Чудотворця.
  • 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.
  • 15 жовтня – священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.
  • 16 жовтня – священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.
  • 17 жовтня – набуття мощей Святителів Гурія, архієпископів Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського.
  • 18 жовтня – святителів Петра, Алексія, іони, Філіпа, Єрмогена і Тихона, московських і всієї Росії чудотворців.
  • 19 жовтня – апостола Фоми.
  • 20 жовтня – мучеників Сергія і Вакха.
  • 21 жовтня – преподобної Пелагії.
  • 22 жовтня – апостола Якова Алфєєва.
  • 23 жовтня – преподобного Амвросія, старця Оптинського і всієї Русі, чудотворця.
  • 24 жовтня – собор преподобних старців Оптинських.
  • 25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроніка.
  • 26 жовтня – іверської ікони Божої Матері.
  • 27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської.
  • 28 жовтня – святителя Афанасія (Сахарова) Сповідника, єпископа Ковровського.
  • 29 жовтня – мученика Лонгіна сотника, іже при Хресті Господні.
  • 30 жовтня – день Косми та Даміана – мучеників безсрібників Аравійських.
  • 31 жовтня – апостола і євангеліста Луки.
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