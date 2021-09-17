Церковний календар на жовтень 2021 року налічує кілька православних свят та одноденні пости. У другий місяць осені християни відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці, яка припадає на 14 жовтня.
Покрова належить до п’яти великих православних свят, тому ця дата є дуже важливою для всіх віруючих.
Свято започаткували ще близько 910 року з нагоди явлення Богородиці святому Андрію юродивому та Епіфанію.
Крім цього, 14 жовтня в Україні відзначають ще два свята – День українского козацтва та День захисника України. Тому українці матимуть додаткові вихідні – у четвер (14 жовтня) та п’ятницю (15 жовтня).
Церковний календар на жовтень 2021 – список свят
- 1 жовтня – мучениць Аріадни, Софії, Ірини.
- 2 жовтня – мучеників Трофима, Савватія і Доримедонта.
- 3 жовтня – великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії і чад їх Агапія і Феопіста.
- 4 жовтня – віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього.
- 5 жовтня – пророка Іони, праведного Петра, Собор Тульських святих.
- 6 жовтня – зачаття Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
- 7 жовтня – першомучениці рівноапостольної Фекли.
- 8 жовтня – день пам’яті преподобного Сергія Радонезького.
- 9 жовтня – кончина апостола та євангелістa Іоанна Богослова.
- 10 жовтня – преподобного Саватія Соловецького.
- 11 жовтня – преподобного Харитона Сповідника.
- 12 жовтня – преподобного Киріака відлюдника.
- 13 жовтня – преподобного Григорія Пельшемського, Вологодського Чудотворця.
- 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.
- 15 жовтня – священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.
- 16 жовтня – священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.
- 17 жовтня – набуття мощей Святителів Гурія, архієпископів Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського.
- 18 жовтня – святителів Петра, Алексія, іони, Філіпа, Єрмогена і Тихона, московських і всієї Росії чудотворців.
- 19 жовтня – апостола Фоми.
- 20 жовтня – мучеників Сергія і Вакха.
- 21 жовтня – преподобної Пелагії.
- 22 жовтня – апостола Якова Алфєєва.
- 23 жовтня – преподобного Амвросія, старця Оптинського і всієї Русі, чудотворця.
- 24 жовтня – собор преподобних старців Оптинських.
- 25 жовтня – мучеників Прова, Тараха і Андроніка.
- 26 жовтня – іверської ікони Божої Матері.
- 27 жовтня – преподобної Параскеви Сербської.
- 28 жовтня – святителя Афанасія (Сахарова) Сповідника, єпископа Ковровського.
- 29 жовтня – мученика Лонгіна сотника, іже при Хресті Господні.
- 30 жовтня – день Косми та Даміана – мучеників безсрібників Аравійських.
- 31 жовтня – апостола і євангеліста Луки.