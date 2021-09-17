Церковний календар на жовтень 2021 року налічує кілька православних свят та одноденні пости. У другий місяць осені християни відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці, яка припадає на 14 жовтня.

Покрова належить до п’яти великих православних свят, тому ця дата є дуже важливою для всіх віруючих.

Свято започаткували ще близько 910 року з нагоди явлення Богородиці святому Андрію юродивому та Епіфанію.

Крім цього, 14 жовтня в Україні відзначають ще два свята – День українского козацтва та День захисника України. Тому українці матимуть додаткові вихідні – у четвер (14 жовтня) та п’ятницю (15 жовтня).

Церковний календар на жовтень 2021 – список свят