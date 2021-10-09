Сегодня, 9 октября, в Украине отмечают День риелтора. И хотя праздник неофициальный, поздравлять профессионалов рынка недвижимости в Украине начали с 1999 года.

Православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Это один из 12 апостолов, который является автором четвертой книги библейского Нового Завета.

Иоанн умер естественной смертью, а за свою жизнь он успел обратить в христианство жителей Эфоса и Патмоса. Из-за проповедей Евангелия он был приговорен к смерти, и после употребления яда чудом остался жив. Считается, что Иоанн прожил 90-100 лет.

Именины 9 октября

День ангела 9 октября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

В православном календаре нет женских имен, приуроченных к 9 октября.

Народные приметы 9 октября:

Если листья с деревьев быстро опадут — ожидай крутую зиму.

Если на дне тарелки с водой появляются пузырьки с воздухом — быть дождю.

Красные тучи на закате обещают ветряную погоду к утру.

Мыши полевые прячут запас травы внутрь нор — к холодной зиме.

Грачи улетели на юг — скоро выпадет снег.

Традиции 9 октября:

В Украине отмечают праздник Иоанна Богослова — к 9 октября нужно закончить все полевые работы и подготовки к предстоящей зиме.

В давние времена запрещалось покидать дом после захода солнца.

Всю работу нужно закончить до обеда для дальнейшего отдыха.

В этот день: