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Какой праздник 9 октября: запреты, именины и традиции

9 октября 2021, 08:00 Микола Олефіренко
Листья

Сегодня, 9 октября, в Украине отмечают День риелтора. И хотя праздник неофициальный, поздравлять профессионалов рынка недвижимости в Украине начали с 1999 года.

Православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Это один из 12 апостолов, который является автором четвертой книги библейского Нового Завета. 

Иоанн умер естественной смертью, а за свою жизнь он успел обратить в христианство жителей Эфоса и Патмоса. Из-за проповедей Евангелия он был приговорен к смерти, и после употребления яда чудом остался жив. Считается, что Иоанн прожил 90-100 лет.

Именины 9 октября

День ангела 9 октября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

В православном календаре нет женских имен, приуроченных к 9 октября.

Народные приметы 9 октября:

  • Если листья с деревьев быстро опадут  — ожидай крутую зиму.
  • Если на дне тарелки с водой появляются пузырьки с воздухом — быть дождю.
  • Красные тучи на закате обещают ветряную погоду к утру.
  • Мыши полевые прячут запас травы внутрь нор — к холодной зиме.
  • Грачи улетели на юг — скоро выпадет снег.

Традиции 9 октября:

В Украине отмечают праздник Иоанна Богослова — к 9 октября нужно закончить все полевые работы и подготовки к предстоящей зиме.

В давние времена запрещалось покидать дом после захода солнца.

Всю работу нужно закончить до обеда для дальнейшего отдыха.

В этот день:

  • 1596 — основание Украинской греко-католической церкви;
  • 1655 — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой;
  • 1789 — запрет на пытки в Королевстве Франция;
  • 1874 — создание Всемирного почтового союза;
  • 1963 — первый в мире полет многоцелевого вертолета Ми-8. Одна из самых популярных моделей в истории авиации.
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