Сегодня, 9 октября, в Украине отмечают День риелтора. И хотя праздник неофициальный, поздравлять профессионалов рынка недвижимости в Украине начали с 1999 года.
Православная церковь чтит память Иоанна Богослова. Это один из 12 апостолов, который является автором четвертой книги библейского Нового Завета.
Иоанн умер естественной смертью, а за свою жизнь он успел обратить в христианство жителей Эфоса и Патмоса. Из-за проповедей Евангелия он был приговорен к смерти, и после употребления яда чудом остался жив. Считается, что Иоанн прожил 90-100 лет.
Именины 9 октября
День ангела 9 октября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
В православном календаре нет женских имен, приуроченных к 9 октября.
Народные приметы 9 октября:
- Если листья с деревьев быстро опадут — ожидай крутую зиму.
- Если на дне тарелки с водой появляются пузырьки с воздухом — быть дождю.
- Красные тучи на закате обещают ветряную погоду к утру.
- Мыши полевые прячут запас травы внутрь нор — к холодной зиме.
- Грачи улетели на юг — скоро выпадет снег.
Традиции 9 октября:
В Украине отмечают праздник Иоанна Богослова — к 9 октября нужно закончить все полевые работы и подготовки к предстоящей зиме.
В давние времена запрещалось покидать дом после захода солнца.
Всю работу нужно закончить до обеда для дальнейшего отдыха.
В этот день:
- 1596 — основание Украинской греко-католической церкви;
- 1655 — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой;
- 1789 — запрет на пытки в Королевстве Франция;
- 1874 — создание Всемирного почтового союза;
- 1963 — первый в мире полет многоцелевого вертолета Ми-8. Одна из самых популярных моделей в истории авиации.