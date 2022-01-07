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Яке свято 7 січня 2022

7 Січня 2022, 06:02
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Яке свято 7 січня 2022

Найбільше свято 7 січня 2022 – це Різдво Христове, у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії.

Також у цей день завершує різдвяний піст.

Іменини 7 січня відзначають Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор та Гаспар.

7 січня також вважається днем фотографії.

Прикмети на 7 січня 2022:

  • Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
  • Зіграти цього дня весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
  • Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
  • Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
  • Усі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
  • Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
  • Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
  • Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

Що не можна робити 7 січня 2022:

  • Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають.
  • Не можна купатися.
  • Не можна займатися господарством, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.
  • Не можна фарбувати та стригти волосся.
  • Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
  • Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
  • Не можна ставити на стіл порожні тарілки.
  • Не можна виносити сміття.
  • Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.
  • Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
  • Не можна відзначати свято на самоті.

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