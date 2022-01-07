Найбільше свято 7 січня 2022 – це Різдво Христове, у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії.
Також у цей день завершує різдвяний піст.
Іменини 7 січня відзначають Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор та Гаспар.
7 січня також вважається днем фотографії.
Прикмети на 7 січня 2022:
- Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.
- Зіграти цього дня весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.
- Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.
- Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.
- Усі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.
- Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.
- Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.
- Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.
Що не можна робити 7 січня 2022:
- Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають.
- Не можна купатися.
- Не можна займатися господарством, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.
- Не можна фарбувати та стригти волосся.
- Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.
- Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.
- Не можна ставити на стіл порожні тарілки.
- Не можна виносити сміття.
- Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.
- Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.
- Не можна відзначати свято на самоті.
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