Найбільше свято 7 січня 2022 – це Різдво Христове, у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії.

Також у цей день завершує різдвяний піст.

Іменини 7 січня відзначають Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор та Гаспар.

7 січня також вважається днем фотографії.

Прикмети на 7 січня 2022:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти цього дня весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Усі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

Що не можна робити 7 січня 2022: