Самый большой праздник 7 января 2022 — это Рождество Христово, в христианстве день рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии.
Также в этот день завершается рождественский пост.
Именины 7 января отмечают Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор и Гаспар.
7 января также считается днем фотографии.
Приметы на 7 января 2022:
- Разбить на Рождество посуду или что-то пролить — к ссоре.
- Сыграть в этот день свадьба — к долгой и счастливой семейной жизни.
- Садиться за праздничный стол нужно только после появления первой звезды.
- Если птица на Рождество постучал в окно, то вы получите радостные новости.
- Все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.
- Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.
- Домашних животных в этот день нужно сытно накормить.
- Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.
Что нельзя делать 7 января 2022:
- Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.
- Нельзя купаться.
- Нельзя заниматься хозяйством, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.
- Нельзя красить и стричь волосы.
- Нельзя зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.
- Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.
- Нельзя ставить на стол пустые тарелки.
- Нельзя выносить мусор.
- Нельзя ругаться и переезжать на другое место.
- Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешен.
- Нельзя отмечать праздник одному.
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