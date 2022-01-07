7 января 2022, 06:02 Олена Конюшок SEO оптимізація

Самый большой праздник 7 января 2022 — это Рождество Христово, в христианстве день рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. Также в этот день завершается рождественский пост. Именины 7 января отмечают Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор и Гаспар. 7 января также считается днем фотографии. Приметы на 7 января 2022: Разбить на Рождество посуду или что-то пролить — к ссоре.

Сыграть в этот день свадьба — к долгой и счастливой семейной жизни.

Садиться за праздничный стол нужно только после появления первой звезды.

Если птица на Рождество постучал в окно, то вы получите радостные новости.

Все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.

Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.

Домашних животных в этот день нужно сытно накормить.

Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время. Что нельзя делать 7 января 2022: Нельзя гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.

Нельзя купаться.

Нельзя заниматься хозяйством, поэтому желательно все домашние дела сделать еще 5 января.

Нельзя красить и стричь волосы.

Нельзя зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадется.

Нельзя пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

Нельзя ставить на стол пустые тарелки.

Нельзя выносить мусор.

Нельзя ругаться и переезжать на другое место.

Нельзя покупать веревку, иначе в доме будет повешен.

Нельзя отмечать праздник одному. Читайте также: Рождество и Татьянин день: календарь праздников на январь 2022 Читайте: Какой праздник 8 января

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