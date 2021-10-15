Сьогодні, 15 жовтня, в Україні відзначають Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Це свято було встановлене для того, щоб привернути увагу до діяльності із запобігання зазначеного захворювання.

Також сьогодні святкують Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день сільських жінок та Міжнародний день миття рук.

Церковне свято 15 жовтня

15 жовтня православна церква вшановує пам’ять священномученика Купріяна. Вважається, що Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка).

Він жив у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.

Іменини 15 жовтня

15 жовтня День ангела відзначають Аврелій, Андрій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Касьян, Купріян, Костянтин, Давид, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Тереза, Федір, Феоктист, Сильван, Степан, Устина, Яків.

Прикмети на 15 жовтня

сильний листопад обіцяє швидке похолодання;

якщо з’явився іній, то варто очікувати сухої і сонячної погоди;

якщо день холодний і дощовий, то зима буде суворою;

з берези опало все листя – до ранньої зими.

Що не можна робити 15 жовтня