Сегодня, 15 октября, в Украине отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Этот праздник был установлен для того, чтобы привлечь внимание к деятельности по предупреждению указанного заболевания.

Также сегодня празднуют Международный день белой трости, Международный день сельских женщин и Международный день мытья рук.

Церковный праздник 15 октября

15 октября православная церковь чтит память священномученика Куприяна. Считается, что Епископ Карфагенский родился около 200 года в городе Карфагене (Северная Африка).

Он жил в семье богатого сенатора-язычника. Впоследствии получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в Карфагенской школе.

Именины 15 октября

15 октября День ангела отмечают Аврелий, Андрей, Борис, Василий, Анна, Георгий, Касьян, Куприян, Константин, Давид, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Тереза, Федор, Феоктист, Сильван, Степан, Устина, Яков.

Приметы на 15 октября

сильный листопад обещает быстрое похолодание;

если появился иней, то стоит ожидать сухой и солнечной погоды;

если день холодный и дождливый, то зима будет суровой;

с березы опали все листья — к ранней зиме.

Что нельзя делать 15 октября