Відьма – один із найпопулярніших персонажів на Хеловін. Тому багато хто шукає інформацію, як же створити собі такий образ.

Факти ICTV розкажуть, як знайти костюм та нанести макіяж, щоб перетворитися у найзлішого персонажа усіх казок – відьму.

Як зробити образ відьми на Хеловін 2021

Костюм

Сукню для образу відьми можна знайти у магазині, у себе у шафі та секонд-хенді. Це має бути вінтажне, довге та темних відтінків вбрання. Бажано, щоб наш костюм був не з короткими рукавами.

Також обираємо взуття – тут найкраще підійдуть чоботи на шнурівці. Також не забудьте роздобути десь мітлу. Але якщо ваші пошуки ні до чого не призведуть, теж не страшно.

Можна додати масивні темні прикраси. Але найголовнішим аксесуаром нашого образу буде конусний капелюх.

Його з легкістю можна зробити за допомогою картону та тканини всього за декілька хвилин. Можемо використовувати для його декорування листочки, буси та різноманітні вирізані фігурки – наприклад, кажанів.

Макіяж

Щоб доповнити образ відьми на Хеловін 2021, потрібно відповідним чином нафарбуватися. Для цього варто запастись косметикою та аквагримом.

Щоб зробити макіяж, потрібно:

Нанести базу під макіяж. Змішати тональний крем із зеленими тінями або такого самого кольору аквагримом. Нанести це на обличчя, щоб воно набуло відповідного відтінку. Також не забудьте зробити контуринг. Далі запудріть обличчя. Нафарбуйте чорним олівцем брови, щоб вони надавали вам злого вигляду. Нанесіть макіяж на очі. Для цього використовуйте тіні для повік. Намалюйте широкі та довгі стрілки, обведіть чорним олівцем навколо очей та нафарбуйте вії тушшю. Вкінці нанесіть темну помаду на губи.

Перед або після макіяжу начешіть собі волосся та зробіть його розтріпаним. Можна також накрутитися, якщо ви все ж хочете бути стильною відьмою.

Образ відьми на Хеловін 2021 готовий. Тепер ви точно будете королевою вечірки.

Хеловін 2021

31 жовтня по всьому світу заведено святкувати Хеловін. Цей рік аж ніяк не стане винятком. В Україні на честь цього свята часто проводять тематичні вечірки.

Люди переодягаються у різноманітних персонажів казок, легенд та фільмів та змагаються, чий же образ вийшов страшнішим.