Ведьма — один из самых популярных персонажей на Хэллоуин. Поэтому многие ищут информацию, как же создать себе такой образ.

Факты ICTV расскажут, как найти костюм и нанести макияж, чтобы превратиться в злейшего персонажа всех сказок — ведьму.

Как сделать образ ведьмы на Хэллоуин 2021

Костюм

Платье для образа ведьмы можно найти в магазине, у себя в шкафу и секонд-хенде. Это должна быть винтажная, длинная и темных оттенков вещь. Желательно, чтобы наш костюм был не с короткими рукавами.

Также выбираем обувь — здесь лучше всего подойдут сапоги на шнуровке. Также не забудьте раздобыть где-то метлу. Но если ваши поиски ни к чему не приведут, тоже не страшно.

Можно добавить массивные темные украшения. Но самым главным аксессуаром нашего образа будет конусная шляпа.

Ее с легкостью можно сделать с помощью картона и ткани всего за несколько минут. Можем использовать для ее декорирования листочки, бусы и различные вырезанные фигурки — например, летучих мышей.

Макияж

Чтобы дополнить образ ведьмы на Хэллоуин 2021, нужно соответствующим образом накраситься. Для этого следует запастись косметикой и аквагримом.

Чтобы сделать макияж, нужно:

Нанести базу под макияж. Смешать тональный крем с зелеными тенями или такого же цвета аквагримом. Нанести это на лицо, чтобы оно приобрело соответствующий оттенок. Также не забудьте сделать контуринг. Далее запудрите лицо. Накрасьте черным карандашом брови, чтобы они делали ваш образ злее. Нанесите макияж на глаза. Для этого используйте тени для век. Нарисуйте широкие и длинные стрелки, обведите черным карандашом вокруг глаз и накрасьте ресницы тушью. В конце нанесите темную помаду на губы.

Перед или после макияжа начешите себе волосы и сделайте их растрепанными. Можно накрутиться, если вы все же хотите быть стильной ведьмой.

Образ ведьмы на Хэллоуин 2021 готов. Теперь вы точно будете королевой вечеринки.

Хэллоуин 2021

31 октября по всему миру принято праздновать Хэллоуин. Этот год отнюдь не станет исключением. В Украине в честь этого праздника часто проводят тематические вечеринки.

Люди переодеваются в различных персонажей сказок, легенд и фильмов и соревнуются, чей же образ получился страшнее.