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Де орендувати костюми на Хеловін 2021

6 Жовтня 2021, 13:39 Дарина Реготун
Де орендувати костюми на Хеловін 2021

Не знаєте, що одягнути на Хеловін 2021? Факти ICTV допоможуть вам та розкажуть, де орендувати костюм, скільки він може коштувати та які умови замовлення.

Mi-Parti

У цій костюмерній різноманітний вибір образів чортів, вампірів, відьом, смерті, гарбузів, зомбі, скелетів та янголів, які можна знайти у розділі Хеловін на їхньому сайті.

Вартість: 400-700 грн за добу для дорослих, 400 грн за добу – дитячі.

Умови оренди: коли ви берете костюм, то залишаєте як заставу документ чи попередньо узгоджену кількість коштів; товар можна забронювати після внесення авансу в розмірі 100 грн; у випадку пошкодження костюма ви маєте оплатити вартість ремонту; речі повертаються у тому самому стані, у якому ви їх отримали, також їх заборонено самостійно прати та підшивати.

Сайт: mi-parti.com.ua

Адреса: м. Київ, Печерський узвіз, 8.

Helen Merveille

Тут є широкий вибір стильних костюмів для дорослих та дітей. Ви можете підібрати для себе образ злої королеви, Малефісенти, відьми, вампіра, Круелли, вовчиці, гангстера, пірата, Харлі Квінн та інших персонажів.

Вартість: 400-700 грн за добу для дорослих, 500-1000 грн за добу – дитячі.

Умови оренди: після того, як ви забронювали та поміряли костюм – залишаєте залогову вартість у трикратному розмірі ціни оренди костюма; через добу вам повернуть різницю суми, що ви залишали, без ціни оренди костюма.

Сайт: mehelen.com

Адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, корпус Г.

Infanta Karnaval

Надзвичайно широкий вибір костюмів на будь-яку тематику. Тут ви можете навіть замовити фотостудію та сфотографуватися в образі, який обрали. Діє доставка та пошиття.

Вартість: 300-900 грн за добу для дорослих, 300-600 грн за добу – для дітей.

Умови оренди: перед тим, як ви забираєте костюм, залишаєте заставу: чотирьохкратну вартість оренди костюма або документ, що посвідчує особу; у разі відмови повертається сума заброньованої оренди, проте вона може бути неповною; діють штрафи за затримку повернення товару; якщо костюм було пошкоджено, то клієнт оплачує його ремонт.

Сайт: karnaval.kiev.ua

Адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 107.

Art-Master

Тут невеликий вибір костюмів на Хеловін, проте, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве та не дороге. Є образи для дітей. Можливо не тільки орендувати, але й купити товар.

Вартість: 150-350 грн за добу для дорослих та 130-280 грн за добу для дітей під час оренди костюма; 1 300-3 500 грн – дорослі, 500-750 грн – дитячі за покупку товару.

Умови оренди: ви можете забронювати костюм, заплативши за його оренду 100% від суми; але за умови скасування – гроші не повертаються; під час отримання товару ви залишаєте заставу у розмірі вартості оренди речі або документ, що посвідчує особу; клієнт має повернути костюм у тому вигляді, що отримав; під час пошкодження речі оплачується сума його ремонту; товар забороняється самостійно прати та підшивати.

Сайт: amaster.com.ua

Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 47-А.

Костюмерна Ксенії Малюкової

Ця студія була творцем проекту Нація – колекції образів автентичного українського вбрання, яка налічуває 70 повних образів. Тут також пропонують широкий вибір стильних образів на Хеловін.

Вартість: 500 грн за добу, наступна доба + 100 грн.

Умови оренди: під час отримання костюма клієнт залишає грошову заставу у розмірі 1 000 грн або документ, що посвідчує особу; забронювати товар можна за 300 грн; у випадку затримки повернення костюма оплачується штраф у сумі 100 грн за кожен прострочений день; костюми видаються з 13.00 до 15.00 на 1-10 днів; у разі пошкодження – оплачується ремонт.

Сайт: kmk.rent

Адреса: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 14; м. Хмельницький, пр. Миру, 59.

Святкування Хеловіна

Хеловін 2021 святкують 31 жовтня. Вважається, що у цей день до людей виходить усіляка нечисть. Завдяки американській традиції свято набуло трохи інакших забарвлень.

Тепер люди часто влаштовують тематичні вечірки, переодягаються у костюми та прикрашають оселі. У США до свята долучають дітей, які ходять оселями із фразою “Цукерки або смерть” і отримують різноманітні солодощі.

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