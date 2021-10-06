Де орендувати костюми на Хеловін 2021

Не знаєте, що одягнути на Хеловін 2021? Факти ICTV допоможуть вам та розкажуть, де орендувати костюм, скільки він може коштувати та які умови замовлення.

Mi-Parti

У цій костюмерній різноманітний вибір образів чортів, вампірів, відьом, смерті, гарбузів, зомбі, скелетів та янголів, які можна знайти у розділі Хеловін на їхньому сайті.

Вартість: 400-700 грн за добу для дорослих, 400 грн за добу – дитячі.

Умови оренди: коли ви берете костюм, то залишаєте як заставу документ чи попередньо узгоджену кількість коштів; товар можна забронювати після внесення авансу в розмірі 100 грн; у випадку пошкодження костюма ви маєте оплатити вартість ремонту; речі повертаються у тому самому стані, у якому ви їх отримали, також їх заборонено самостійно прати та підшивати.

Сайт: mi-parti.com.ua

Адреса: м. Київ, Печерський узвіз, 8.

Helen Merveille

Тут є широкий вибір стильних костюмів для дорослих та дітей. Ви можете підібрати для себе образ злої королеви, Малефісенти, відьми, вампіра, Круелли, вовчиці, гангстера, пірата, Харлі Квінн та інших персонажів.

Вартість: 400-700 грн за добу для дорослих, 500-1000 грн за добу – дитячі.

Умови оренди: після того, як ви забронювали та поміряли костюм – залишаєте залогову вартість у трикратному розмірі ціни оренди костюма; через добу вам повернуть різницю суми, що ви залишали, без ціни оренди костюма.

Сайт: mehelen.com

Адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, корпус Г.

Infanta Karnaval

Надзвичайно широкий вибір костюмів на будь-яку тематику. Тут ви можете навіть замовити фотостудію та сфотографуватися в образі, який обрали. Діє доставка та пошиття.

Вартість: 300-900 грн за добу для дорослих, 300-600 грн за добу – для дітей.

Умови оренди: перед тим, як ви забираєте костюм, залишаєте заставу: чотирьохкратну вартість оренди костюма або документ, що посвідчує особу; у разі відмови повертається сума заброньованої оренди, проте вона може бути неповною; діють штрафи за затримку повернення товару; якщо костюм було пошкоджено, то клієнт оплачує його ремонт.

Сайт: karnaval.kiev.ua

Адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 107.

Art-Master

Тут невеликий вибір костюмів на Хеловін, проте, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве та не дороге. Є образи для дітей. Можливо не тільки орендувати, але й купити товар.

Вартість: 150-350 грн за добу для дорослих та 130-280 грн за добу для дітей під час оренди костюма; 1 300-3 500 грн – дорослі, 500-750 грн – дитячі за покупку товару.

Умови оренди: ви можете забронювати костюм, заплативши за його оренду 100% від суми; але за умови скасування – гроші не повертаються; під час отримання товару ви залишаєте заставу у розмірі вартості оренди речі або документ, що посвідчує особу; клієнт має повернути костюм у тому вигляді, що отримав; під час пошкодження речі оплачується сума його ремонту; товар забороняється самостійно прати та підшивати.

Сайт: amaster.com.ua

Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 47-А.

Костюмерна Ксенії Малюкової

Ця студія була творцем проекту Нація – колекції образів автентичного українського вбрання, яка налічуває 70 повних образів. Тут також пропонують широкий вибір стильних образів на Хеловін.

Вартість: 500 грн за добу, наступна доба + 100 грн.

Умови оренди: під час отримання костюма клієнт залишає грошову заставу у розмірі 1 000 грн або документ, що посвідчує особу; забронювати товар можна за 300 грн; у випадку затримки повернення костюма оплачується штраф у сумі 100 грн за кожен прострочений день; костюми видаються з 13.00 до 15.00 на 1-10 днів; у разі пошкодження – оплачується ремонт.

Сайт: kmk.rent

Адреса: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, 14; м. Хмельницький, пр. Миру, 59.

Святкування Хеловіна

Хеловін 2021 святкують 31 жовтня. Вважається, що у цей день до людей виходить усіляка нечисть. Завдяки американській традиції свято набуло трохи інакших забарвлень.

Тепер люди часто влаштовують тематичні вечірки, переодягаються у костюми та прикрашають оселі. У США до свята долучають дітей, які ходять оселями із фразою “Цукерки або смерть” і отримують різноманітні солодощі.