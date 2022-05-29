У неділю, 29 травня, українці відзначають День Києва. Сьогодні столиці нашої держави виповнилося 1 540 років.

Українські знаменитості та громадські діячі вже встигли привітати зі святом найкрасивіше місто Європи та вкотре висловити свою любов до нескореного та могутнього Києва.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала відео з та зазначила, що навіть під час війни Київ зустрічає свято квітами і каштанами.

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– Ти прокинувся від вибухів. Ракети пробили твої стіни й понівечили вулиці. Ти навчився прислухатися до повітряних тривог і облаштовувати бомбосховища. Працювати під обстрілами. Ризикувати, допомагати, рятувати тих, кому гірше. Бути попри все. Тобі вже так багато років… Коли ж випаде пожити спокійно? “Пережив усі ті війни, переживу й цю. Пережив тих ворогів, переживу й цих”, – усміхаєшся ти. І ось – твій день. Навіть під час війни ти зустрічаєш його квітами й каштанами. Як тебе не любити, Києве наш!? – написала Олена Зеленська.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що відзначати свято на тлі руїн дещо дивно. Але попри те, що місто з понад 1500-літньою історією стало однією з перших мішеней ворога, з кожним днем Київ оживає все більше.

– Три місяці повз змінилося чимало. Як в житті кожного жителя України, так і в житті нашої столиці. Нашого улюбленого Києва. Як киянин, скажу: це видно неозброєним оком. Нашому місту болить і болітиме, напевно, ще довго. Але з кожним днем воно оживає все більше. З тим, як відкриваються заклади, як відкриваються виставки та відбуваються культурні події, як люди повертаються додому, як розквітають дерева і як стає чутно дитячий сміх. Київ обовʼязково вистоїть. Він вже вистояв. Як вистоїть і вся Україна. З днем Києва! – написав Ткаченко.

Мер міста Віталій Кличко опублікував відеопривітання та нагадав, що гордий, нескорений і красивий Київ стоїть на пагорбах Дніпра вже 1 540 років.

Своє захоплення сміливістю Києва висловив й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– З твоїм днем, Києве! Пишаємося, який ти сміливий у свої 1540, – написав він.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив на тому, Київ – це столиця чудових людей.

Також привітати Київ з днем народженння не забули й учасники гурту Антитіла. За словами музикантів, весь творчий шлях колективу сформувався і розвивався саме в цьому місті.

– Саме в Києві ми написали наші найвизначніші пісні та провели найважливіші концерти і обов’язково продовжимо це робити після Перемоги! Столиця, яка підкорила мільйони сердець українців та людей з усього світу і яку не змогли підкорити вороги, – йдеться у повідомленні.

Українська співачка Джамала зізналась, що Київ – це її улюблене місто, і зараз артистка дуже сумує за своїм життям у столиці.

– Сьогодні моє місто переживає, як і ми усі, непрості часи. Але нікому не під силу зламати наш дух. У цьому я впевнена. У темні часи єдністю киян можна лише захоплюватись. Безмежно сумую за Подолом і Золотими, за виступами просто неба з найкращими краєвидами, за рідними, друзями та моєю командою. За своїм життям у Києві, – написала вона.

– 1540 років нескореному Києву! Ніколи не віддамо! З днем народження, моє любе місто! Слава Україні! – привітав столицю шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

– Сьогодні нашій столиці виповниться 1540 років. Тримайся, наш прекрасний Києве! Ти вистоїш! Молимось за тебе! Молимось за тебе, Україно! Молимось за український народ! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Героям слава! – написала підприємиця Саба Мусіна.

– З Днем народження величне, легендарне місто! Нехай твоя сила оберігає всю країну. Ти стільки бачив, стільки пережив. Бажаю тобі перемоги і нехай ця війна стане для нас останньою, і ти будеш бачити тільки щастя та злагоду своїх дітей, вічне місто! – привітала столицю дизайнерка Ольга Навроцька.