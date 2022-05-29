В воскресенье, 29 мая, украинцы отмечают День Киева. Сегодня столице нашего государства исполнилось 1 540 лет.

Украинские знаменитости и общественные деятели уже успели поздравить с праздником самый красивый город Европы и выразить свою любовь к непокоренному и могущественному Киеву.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала видео и отметила, что даже во время войны Киев встречает праздник цветами и каштанами.

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– Ты проснулся от взрывов. Ракеты пробили твои стены и изуродовали улицы. Ты научился прислушиваться к воздушным тревогам и обустраивать бомбоубежища. Работать под обстрелами. Рисковать, помогать, спасать тех, кому хуже. Быть, несмотря ни на что. Тебе уже так много лет… Когда же придется пожить спокойно? “Пережил все эти войны, переживу и эту. Пережил тех врагов, переживу и этих”, – улыбаешься ты. И вот – твой день. Даже во время войны ты встречаешь его цветами и каштанами. Как тебя не любить, Киев наш!? – написала Елена Зеленская.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал, что отмечать праздник на фоне руин немного странно. Но, несмотря на то, что город с более чем 1500-летней историей стал одной из первых мишеней врага, с каждым днем ​​Киев оживает все больше.

– Спустя три месяца изменилось немало. Как в жизни каждого жителя Украины, так и жизни нашей столицы. Наш любимый Киев. Как киевлянин скажу: это видно невооруженным глазом. Нашему городу болит и будет болеть, наверное, еще долго. Но с каждым днем ​​он оживает все больше. С тем, как открываются заведения, как открываются выставки и проходят культурные события, как люди возвращаются домой, как расцветают деревья и как слышится детский смех. Киев обязательно выстоит. Он уже выстоял. Как выстоит и вся Украина. С Днем Киева! – написал Ткаченко.

Мэр города Виталий Кличко опубликовал видеопоздравление и напомнил, что гордый, непокоренный и красивый Киев стоит на холмах Днепра уже 1 540 лет.

Свое восхищение смелостью Киева выразил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– С твоим днем, Киев! Гордимся, какой ты смелый в свои 1 540, — написал он.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что Киев — это столица замечательных людей.

Также поздравить Киев с днем ​​рождения не забыли й участники группы Антитела. По словам музыкантов, весь творческий путь коллектива сформировался и развивался именно в этом городе.

— Именно в Киеве мы написали наши выдающиеся песни и провели самые важные концерты и обязательно продолжим это делать после Победы! Столица, покорившая миллионы сердец украинцев и людей со всего мира и которую не смогли покорить враги, — говорится в сообщении.

Украинская певица Джамала призналась, что Киев — это ее любимый город, и сейчас артистка очень скучает по своей жизни в столице.

– Сегодня мой город переживает, как и мы все, непростые времена. Но никому не по силам сломать наш дух. В этом я уверена. В темное время единством киевлян можно только восхищаться. Безгранично скучаю за Подолом и Золотыми, по выступлениям под открытым небом с лучшими видами, по родным, друзьям и моей команде. По своей жизни в Киеве, – написала она.

– 1540 лет непокоренному Киеву! Никогда не отдадим! С днем ​​рождения, мой любимый город! Слава Украине! – поздравил столицу шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

– Сегодня нашей столице исполняется 1 540 лет. Держись, наш прекрасный Киев! Ты выстоишь! Молимся за тебя! Молимся за тебя, Украина! Молимся за украинский народ! Слава нашим защитникам! Слава Украине! Героям слава! – написала предпринимательница Саба Мусина.

— С Днем рождения, величественный, легендарный город! Пусть твоя сила оберегает всю страну. Ты столько видел, столько пережил. Желаю тебе победы, пусть эта война станет для нас последней, и ты будешь видеть только счастье и благополучие своих детей, вечный город! – поздравила столицу дизайнер Ольга Навроцкая.

– За полторы тысячи лет Киев много видел и пережил. Но никогда не останавливался и всегда вел за собой. С праздником, наша столица! Веди нас за собой. К Победе… и дальше! – написал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.