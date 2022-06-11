12 червня настане велике дванадесяте свято, присвячене Святій Божественній Трійці – Отцю, Сину та Святому Духу. Трійцю святкують у неділю, через 50 днів після Великодня.
Про історію, традиції, заборони, народні прикмети та молитви на Трійцю 2022 – далі в матеріалі.
Трійця – історія свята
Трійця відома також як П’ятдесятниця і День зішестя Святого Духа. Писання в Біблії та пророкування Ісуса розповіли про сходження Святого Духа на апостолів.
У Євангеліє сказано, що після того, як Святий Дух зійшов на Землю, учні Ісуса навчилися зцілювати людей, заглядати в майбутнє і почали говорити кількома мовами – тож можуть поширювати віру по всьому світу.
Традиції на Трійцю
Святу передує поминальна батьківська субота. Цього дня заведено молитися за тих, хто попрощався із життям зарано. У церквах ставлять свічки за упокій, а також приходять до могил на цвинтарі.
Традиційно вранці на Трійцю у церквах відбуваються літургії, а після – вечірні служби. Для П’ятдесятниці зробили виняток – в інші свята вечірні служби відбуваються у другій половині дня. Наші пращури приходили на службу з квітами, після чого несли їх додому.
Трійця має прийти у кожну оселю, тому господині ретельно готуються до свята. Перед ним потрібно ретельно прибратися, а також прикрасити будинок живими гілками дерев, квітами та різними травами.
Стіл також має бути накритим – готувалися пироги, а також м’ясні та рибні закуски.
На Трійцю також заведено свататися. Свято також супроводжується масовими гуляннями та ярмарками.
Заборони на Трійцю
- На відміну від сватання, вінчання у цей день не рекомендується.
- Як і більшість церковних свят, не можна займатися важкою фізичною працею. Потрібно зосередитись на духовному.
- Забороняються сварки з близькими — треба уникати лайки та негативних думок. Не можна бажати іншим поганого.
- Категорично заборонено купатися – наші пращури вірили, що русалки цього дня затягують неуважних на дно.
- Заборонено ходити до лазні.
Прикмети на Трійцю
- Якщо умитися цього дня росою, то здоров’я буде міцним, а краса довговічною.
- Зібрані трави на Трійцю вважаються цілющими – з них можна робити відвари та використовувати як ліки.
- Дощ на Трійцю – до величезної кількості грибів та врожайного сезону.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день сонце – літо буде сухим і спекотним.
- Потрапити під дощ – до добра та здійснення бажань.
- Веселка в небі – до здоров’я та багатства.
Молитви на Трійцю
Традиційно на П’ятдесятницю заведено поминати тих, кого немає з нами, а також молитися за близьких.
Сильна молитва до Трійці
Пресвята Трійце, помилуй нас;
Господи, очисти наші гріхи;
Владико, пробач беззаконня наше;
Святий, відвідай і зціли немочі наші, заради Твого імені.
Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй.
Слава Отцю, і Сину, і Святому духу і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Молитва до Трійці