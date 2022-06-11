12 червня настане велике дванадесяте свято, присвячене Святій Божественній Трійці – Отцю, Сину та Святому Духу. Трійцю святкують у неділю, через 50 днів після Великодня.

Про історію, традиції, заборони, народні прикмети та молитви на Трійцю 2022 – далі в матеріалі.

Трійця – історія свята

Трійця відома також як П’ятдесятниця і День зішестя Святого Духа. Писання в Біблії та пророкування Ісуса розповіли про сходження Святого Духа на апостолів.

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У Євангеліє сказано, що після того, як Святий Дух зійшов на Землю, учні Ісуса навчилися зцілювати людей, заглядати в майбутнє і почали говорити кількома мовами – тож можуть поширювати віру по всьому світу.

Традиції на Трійцю

Святу передує поминальна батьківська субота. Цього дня заведено молитися за тих, хто попрощався із життям зарано. У церквах ставлять свічки за упокій, а також приходять до могил на цвинтарі.

Традиційно вранці на Трійцю у церквах відбуваються літургії, а після – вечірні служби. Для П’ятдесятниці зробили виняток – в інші свята вечірні служби відбуваються у другій половині дня. Наші пращури приходили на службу з квітами, після чого несли їх додому.

Трійця має прийти у кожну оселю, тому господині ретельно готуються до свята. Перед ним потрібно ретельно прибратися, а також прикрасити будинок живими гілками дерев, квітами та різними травами.

Стіл також має бути накритим – готувалися пироги, а також м’ясні та рибні закуски.

На Трійцю також заведено свататися. Свято також супроводжується масовими гуляннями та ярмарками.

Заборони на Трійцю

На відміну від сватання, вінчання у цей день не рекомендується.

Як і більшість церковних свят, не можна займатися важкою фізичною працею. Потрібно зосередитись на духовному.

Забороняються сварки з близькими — треба уникати лайки та негативних думок. Не можна бажати іншим поганого.

Категорично заборонено купатися – наші пращури вірили, що русалки цього дня затягують неуважних на дно.

Заборонено ходити до лазні.

Прикмети на Трійцю

Якщо умитися цього дня росою, то здоров’я буде міцним, а краса довговічною.

Зібрані трави на Трійцю вважаються цілющими – з них можна робити відвари та використовувати як ліки.

Дощ на Трійцю – до величезної кількості грибів та врожайного сезону.

Наші пращури помітили, якщо у цей день сонце – літо буде сухим і спекотним.

Потрапити під дощ – до добра та здійснення бажань.

Веселка в небі – до здоров’я та багатства.

Молитви на Трійцю

Традиційно на П’ятдесятницю заведено поминати тих, кого немає з нами, а також молитися за близьких.

Сильна молитва до Трійці

Пресвята Трійце, помилуй нас;

Господи, очисти наші гріхи;

Владико, пробач беззаконня наше;

Святий, відвідай і зціли немочі наші, заради Твого імені.

Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй.

Слава Отцю, і Сину, і Святому духу і нині, і повсякчас, і на віки вічні.

Молитва до Трійці

Я поклоняюсь Тобі, Благословенна Трійце, в любові й глибокому поклонінні, і віддаю Тобі подяку за те, що об’явив нам таку славу і невимовну таємницю.

Покірно благаю Тебе дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де б я міг (могла) бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі: Бога одного у трьох різних Особах – Отця, Сина і Святого Духа.

Амінь.