12 июня наступит великий двунадесятый праздник, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. Троицу празднуют в воскресенье, спустя 50 дней после Пасхи.
Об истории, традициях, запретах, народных приметах и молитвах на Троицу 2022 — далее в материале.
Троица — история праздника
Троица известна также как Пятидесятница и День сошествия Святого Духа. Писания в Библии и предсказания Иисуса поведали о сошествии Святого Духа на апостолов.
В Евангелие сказано, что после того, как Святой Дух сошел на Землю, ученики Иисуса научились исцелять людей, заглядывать в будущее и стали говорить на нескольких языках — так что могут распространять веру по всему миру.
Традиции на Троицу
Этому празднику предшествует поминальная родительская суббота. В этот день принято молиться за тех, кто попрощался с жизнью слишком рано. В церквях ставят свечи за упокой, а также приходят к могилам на кладбища.
Традиционно утром на Троицу в церквях проходят литургии, а после — вечерние службы. Для Пятидесятницы сделали исключение — в другие праздники вечерние службы проходят во второй половине дня.
Наши предки приходили на службу с цветами, после чего несли их домой.
Троица должна прийти в каждое жилище, поэтому хозяйки тщательно готовятся к празднику. Перед ним нужно тщательно убрать, а также украсить дом живыми ветками деревьев, цветами и различными травами.
Стол также должен быть накрытым — готовились пироги, а также мясные и рыбные закуски.
На Троицу также принято свататься. Праздник также сопровождается массовыми гуляниями и ярмарками.
Запреты на Троицу
- В отличие от сватания, венчания в этот день не рекомендуются.
- Как и в большинство церковных праздников, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нужно сосредоточиться на духовном.
- Под запретом ссоры с близкими — нужно избегать брани и негативных мыслей. Нельзя желать другим людям плохого.
- Категорически запрещено купаться — наши предки верили, что русалки в этот день затягивают невнимательных на дно.
- Запрещено ходить в баню.
Приметы на Троицу
- Если умыться в этот день росой, то здоровье будет крепким, а красота долговечной.
- Собранные травы на Троицу считаются целебными — из них можно делать отвары и использовать как лекарства.
- Дождь на Троицу — к огромному количеству грибов и урожайному сезону.
- Если в этот день солнце — лето будет жарким и сухим.
- Попасть под дождь – к добру и исполнению желаний.
- Радуга в небе – к здоровью и богатству.
Молитвы на Троицу
Традиционно на Пятидесятницу принято поминать тех, кого нет с нами, а также молиться за близких.
Сильная молитва Святой Троице
Пресвятая Троица, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наши;
Владыка, прости беззакония наши;
Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу и ныне, и присно, и во веки веков.
Молитва Святой Троице
Я поклоняюсь Тебе, Благословенная Троица, в любви и глубоком поклонении, и благодарю Тебя за то, что явил нам такую славу и неописуемую тайну.
Покорно умоляю Тебя даровать выносливость в вере вплоть до смерти, где бы я мог (могла) видеть небесную славу, в которую твердо верю на земле: Бога одного в трех разных Обличиях – Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь.