12 июня наступит великий двунадесятый праздник, посвященный Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. Троицу празднуют в воскресенье, спустя 50 дней после Пасхи.

Об истории, традициях, запретах, народных приметах и молитвах на Троицу 2022 — далее в материале.

Троица — история праздника

Троица известна также как Пятидесятница и День сошествия Святого Духа. Писания в Библии и предсказания Иисуса поведали о сошествии Святого Духа на апостолов.

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В Евангелие сказано, что после того, как Святой Дух сошел на Землю, ученики Иисуса научились исцелять людей, заглядывать в будущее и стали говорить на нескольких языках — так что могут распространять веру по всему миру.

Традиции на Троицу

Этому празднику предшествует поминальная родительская суббота. В этот день принято молиться за тех, кто попрощался с жизнью слишком рано. В церквях ставят свечи за упокой, а также приходят к могилам на кладбища.

Традиционно утром на Троицу в церквях проходят литургии, а после — вечерние службы. Для Пятидесятницы сделали исключение — в другие праздники вечерние службы проходят во второй половине дня.

Наши предки приходили на службу с цветами, после чего несли их домой.

Троица должна прийти в каждое жилище, поэтому хозяйки тщательно готовятся к празднику. Перед ним нужно тщательно убрать, а также украсить дом живыми ветками деревьев, цветами и различными травами.

Стол также должен быть накрытым — готовились пироги, а также мясные и рыбные закуски.

На Троицу также принято свататься. Праздник также сопровождается массовыми гуляниями и ярмарками.

Запреты на Троицу

В отличие от сватания, венчания в этот день не рекомендуются.

Как и в большинство церковных праздников, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Нужно сосредоточиться на духовном.

Под запретом ссоры с близкими — нужно избегать брани и негативных мыслей. Нельзя желать другим людям плохого.

Категорически запрещено купаться — наши предки верили, что русалки в этот день затягивают невнимательных на дно.

Запрещено ходить в баню.

Приметы на Троицу

Если умыться в этот день росой, то здоровье будет крепким, а красота долговечной.

Собранные травы на Троицу считаются целебными — из них можно делать отвары и использовать как лекарства.

Дождь на Троицу — к огромному количеству грибов и урожайному сезону.

Если в этот день солнце — лето будет жарким и сухим.

Попасть под дождь – к добру и исполнению желаний.

Радуга в небе – к здоровью и богатству.

Молитвы на Троицу

Традиционно на Пятидесятницу принято поминать тех, кого нет с нами, а также молиться за близких.

Сильная молитва Святой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наши;

Владыка, прости беззакония наши;

Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу и ныне, и присно, и во веки веков.

Молитва Святой Троице

Я поклоняюсь Тебе, Благословенная Троица, в любви и глубоком поклонении, и благодарю Тебя за то, что явил нам такую славу и неописуемую тайну.

Покорно умоляю Тебя даровать выносливость в вере вплоть до смерти, где бы я мог (могла) видеть небесную славу, в которую твердо верю на земле: Бога одного в трех разных Обличиях – Отца, Сына и Святого Духа.

Аминь.