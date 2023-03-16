На 3 червня 2023 року припадає важливий день для вірян – Троїцька батьківська субота. Цього дня заведено поминати померлих.

Троїцька батьківська субота припадає за день до Трійці 2023, яка настає через 50 днів після Великодня.

Як поминати на Троїцьку батьківську суботу 2023

Традиційно у церквах відбувається поминання всіх померлих християн. Наші пращури вірили, що саме на 50-й день після Великодня зійшов Святий Дух, який став символом порятунку людства.

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Раніше було заведено поминати тих, хто зарано помер. Тоді священники дізнавалися про причину смерті та вносили ім’я до списку. Нині поминати можна всіх.

Заведено відвідувати цвинтарі, могили рідних людей – вважалося, що якщо цього не зробити, мертві можуть образитися та забрати з собою когось із живих людей. Якщо на цвинтар піти можливості нема – можна прочитати молитву вдома, попросити в Ісуса покаяння та прощення гріхів покійного.

Цього дня можна роздавати милостиню, і натомість попросити помолитися за родичів.

Заборони на Троїцьку батьківську суботу

Як і під час більшості церковних свят, заборонено займатися фізичною працею – прибирати вдома та поратися на городі. Виконувати легкий домашній клопіт можна лише після присутності на богослужінні цього дня.

Заборонено приносити з собою на цвинтар їжу та питво – краще прийти зі свічкою або лампадкою. Від алкоголю також потрібно відмовитись у цей день.

Думати про погане теж заборонено – сваритися з близькими та бажати зла іншим не можна. Під забороною і згадування померлих поганими словами.

Не можна ходити в ліс і купатися у водоймах, тим паче самотужки. Наші пращури вірили, що в суботу перед Трійцею починає гуляти нечиста сила — русалки можуть потягнути на дно людину, якщо вона втратить пильність.