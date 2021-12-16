Таємний Санта — новорічна гра, суть якої полягає в тому, що кожен із учасників анонімно дарує подарунок одному з учасників гри. Такий варіант вручення презентів набагато приємніший, адже дає багато позитивних емоцій від сюрпризу, а пошук аноніма, від якого ви отримали подарунок, дозволить відчути себе детективом.

До того ж ця гра дозволяє трошки зекономити, оскільки витрачати гроші доведеться лише на один подарунок. Однак він має бути приємним та обраним із турботою.

Таємний Санта: правила гри

Потрібно написати на папірцях імена учасників гри. Скласти їх декілька разів (щоб ніхто не міг підгледіти) та покласти в коробку, шапку тощо. Кожен має витягнути папірець із іменем — це та людина, якій потрібно буде обирати подарунок.

Це найпростіший варіант організації гри Таємний Санта. Можна зробити і дещо по-іншому. Пропонуємо більш ускладнений варіант правил гри в Таємного Санту.

Беремо шматочки паперу (за кількістю учасників гри). Нумеруємо папірці в верхній та нижній частинах (цифри згори та знизу мають збігатися). Кладемо папірці написами донизу та перемішуємо. Розрізаємо навпіл, залишаємо нижні частини лежати на столі, а верхні добряче перемішуємо, розкладаючи над нижніми. Склеюємо обидві частини. Складаємо у декілька разів, кладемо в коробку чи шапку. Кожному залишається тільки витягнути свій папірець. Запам’ятовуємо, що верхня частина — номер, який випав нам, нижня — номер людини, якій ми обираємо подарунок. Пишемо список, в якому кожному потрібно написати своє ім’я та свій номер, отриманий на папірці.

Найголовніше, що потрібно зробити перед початком гри — обрати бюджет подарунка. Додатково можна скласти список речей, які учасники хотіли б отримати в якості презенту, або ж просто розповісти про свої вподобання.

Якщо немає часу для того, щоб зібратися разом для проведення організаційних моментів, можна зробити це через інтернет. Наразі існує багато сайтів, які допоможуть вам організувати гру, не виходячи з дому.

Проте краще заздалегідь обрати час, коли всім учасникам буде зручно зібратися для отримання своїх подарунків.