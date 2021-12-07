Жодне зимове свято неможливо уявити без подарунків, а тим паче Новий рік. Напередодні найочікуванішої ночі року магазини заповнюються натовпами охочих порадувати своїх близьких, проте не всі можуть собі дозволити купити шалено дорогі презенти. Саме тому ми вирішили підготувати список ідей для новорічних подарунків до 300 гривень.

Оскільки господар 2022-го року — Водяний Тигр, не забувайте про його вподобання й намагайтеся догодити головному символу. Вишукано оздоблюйте подарунки. Скільки б не коштувала річ, вона обов’язково має бути ефектно прикрашена й запакована.

1. Подарунковий набір для чаювання

Прохолодними зимовими вечорами так хочеться насолоджуватися теплими напоями! Набір із декількома видами чаю точно сподобається тим, хто любить затишок і тепло.

2. Блокнот-мотиватор

Такий подарунок ідеально підійде і для мрійників-романтиків, і для цілеспрямованих бізнесменів. Кожній людині необхідний простір для власних ідей, думок і задач, а блокнот — найкраще місце для цього.

3. Міні-набір засобів для догляду за собою

Не варто думати, що такий подарунок порадує тільки дівчат. Чоловікам теж іноді необхідна турбота про себе! Ви можете купити готовий набір або ж створити його з окремо куплених засобів. У такий бокс можна покласти бомбочку для ванн, піну, живильну маску для обличчя, скраб, бальзам для губ тощо.

4. Набір мила ручної роботи

Хендмейд-мило має особливий запах і дизайн. Майстри вже давно навчились виготовляти незвичні фігурки й не обмежують покупців у виборі. Фігурки з мила у вигляді тигра — ідеальний подарунок на Новий рік 2022.

5. Портрет на полотні

Якщо ваша близька людина захоплюється фото й має багато гарних світлин в Instagram, вона неодмінно оцінить такий подарунок. На полотні можна роздрукувати будь-яке фото за вашим бажанням. Картина буде радувати око зображенням на ній, а також розбавить навіть нудний інтер’єр.

6. Невеликий адвент-календар

Такий подарунок — справжнє задаволення для тих, хто любить сюрпризи. Суть адвент-календаря полягає в тому, що кожного дня людина розпаковує один відсік і знаходить міні-подарунок. Такі календарі зазвичай містять солодощі, косметику або новорічні сувеніри.

7. Чохли для гаджетів

Без смартфонів неможливо уявити наше життя, а стильні аксесуари точно порадують власників гаджетів. Сьогодні на ринку представлений широкий вибір чохлів на будь-який смак, тож ви точно знайдете, чим здивувати близьку людину.

8. Екокуб для вирощування рослин

Усе природне й екологічне зараз у тренді, тож такий подарунок точно оцінить будь-хто. Зазвичай у набір входить насіння, спеціальний ґрунт, дерев’яний горщик і інструкція, у якій описано, як доглядати за рослиною.

9. Печиво із завданнями

Квести люблять і дорослі, і діти. Завдяки такому подарунку ваші близькі щодня зможуть потішити себе солоденьким, а після — виконати цікаве завдання, яке можна знайти всередині печива.

10. Чашка-хамелеон

Оригінальна чашка — неймовірно практичний подарунок у період зимових свят. Чашка-хамелеон змінює свій колір залежно від температури рідини, яку в неї наливають, тож готуйтеся спостерігати за подивом людини, яка отримає такий подарунок

11. Гаманець і візитниця

Такий подарунок ніколи не буде зайвим. Гаманець зі зручними відділеннями точно підкорить серця ваших близьких.

12. Фотоальбом

Найщасливіші моменти, закарбовані на фото, іноді хочеться зберігати не тільки на електронних носіях. Особливо доречним такий подарунок буде для тих, хто має власний фотоапарат і плівку.

13. Настільна гра

Найуніверсальніший подарунок для всієї сім’ї. Настільні ігри — найкращий спосіб розважитись затишними зимовими вечорами.

14. Солодке побачення

Подаруйте емоції від часу, проведеного разом. Придбайте сертифікат на певну суму в кафе/ресторані й порадуйте коханих чимось солоденьким в атмосферному закладі вашого міста.

15. Квитки в кіно або театр

Поєднайте приємне з корисним. Заздалегідь дізнайтесь про вподобання людини, яку ви хочете порадувати, і подаруйте їй похід на виставу чи на фільм.