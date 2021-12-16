Тайный Санта – новогодняя игра, суть которой в том, что каждый участник анонимно дарит подарок одному из участников игры. Такой вариант вручения презентов гораздо приятнее, ведь приносит множество положительных эмоций от сюрприза, а поиск анонима, от которого вы получили подарок, позволит почувствовать себя детективом.

К тому же эта игра позволяет немного сэкономить, потому что тратить деньги нужно будет только на один подарок. Однако он должен быть приятным и выбранным с заботой.

Тайный Санта: правила игры

Нужно написать на бумажках имена участников игры. Сложить их несколько раз (чтобы никто не мог подсмотреть) и опустить в коробку, шапку и т.д. Каждый должен вытащить бумажку с именем — это тот человек, которому нужно будет выбирать подарок.

Это самый простой вариант организации игры Тайный Санта. Можно сделать и немного по-другому. Предлагаем более усложненный вариант правил игры в Тайного Санту.

Берем кусочки бумаги (по количеству участников игры). Нумеруем бумажки в верхней и нижней частях (цифры сверху и снизу должны совпадать). Кладем бумажки надписями вниз и перемешиваем. Разрезаем пополам, оставляем нижние части лежать на столе, а верхние хорошо перемешиваем, раскладывая над нижними. Склеиваем обе части. Складываем в несколько раз, кладем в коробку или шапку. Каждому участнику останется лишь вытащить свою бумажку. Запоминаем, что верхняя часть — выпавший нам номер, нижняя — номер человека, которому мы выбираем подарок. Пишем список, в котором каждому нужно написать свое имя и номер, полученный на бумажке.

Самое главное, что нужно сделать перед началом игры – выбрать бюджет подарка. Дополнительно можно составить список вещей, которые участники хотели бы получить в качестве презента, или просто рассказать о своих предпочтениях.

Если нет времени, чтобы собраться вместе для проведения организационных моментов, можно сделать это через интернет. Сейчас существует много сайтов, которые помогут вам организовать игру, не выходя из дома.

Однако лучше заранее выбрать время, когда всем участникам будет удобно собраться для получения подарков.