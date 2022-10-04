Останній місяць осені – це поріг новорічних свят. Листопад нехай і холодний, але щороку зігріває православних християн величезною кількістю свят. Церковний календар на листопад допоможе розпланувати свої будні дні та вихідні, сходити до церкви на службу чи помолитися за здоров’я та добробут у сім’ї.
Наприклад, на 5 листопада припадає Дмитрівська батьківська субота. Це день загального вшанування померлих, хоча не є заупокійним.
19 листопада православних християни святкуватимуть Михайлівську поминальну суботу – у цей період заведено молитися за душі померлих та просити здоров’я та добробуту для членів родини.
Список церковних свят у листопаді 2022:
- 4 листопада – День Казанської ікони Божої Матері;
- 5 листопада – Дмитрівська батьківська субота. Апостола Якова;
- 6 листопада – Сімферопольської ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість;
- 8 листопада – День великомученика Димитрія Солунського;
- 9 листопада – День преподобного Нестора Літописця Печерського;
- 10 листопада – День мучениці Параскеви. День преподобного Йова;
- 14 листопада – День ікони Божої Матері Одигітрія (Шуйської);
- 19 листопада – Михайлівська поминальна субота;
- 21 листопада – День собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних;
- 26 листопада – День Святого Іоанна Золотоуста;
- 27 листопада – Запуст на Різдвяний піст. День Святого Григорія Палами;
- 28 листопада – Початок Різдвяного посту (триватиме до 6 січня). День преподобного Паїсія Величковського;
- 29 листопада – День Святого апостола та євангеліста Матвія.
Наприкінці листопада також припадає Різдвяний пост – він починається з 28 листопада та закінчиться 6 січня 2023 року. За цей період потрібно не тільки відмовитись від переліку продуктів, а й духовно очиститись.