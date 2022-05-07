У червні 2022 року українці відпочиватимуть 11 днів, оскільки в першому місяці літа передбачаються додаткові вихідні.

Варто зазначити, що вони будуть лише в тому випадку, якщо воєнний стан в Україні буде скасовано. Поки що його встановлено до 25 травня. Якщо його продовжать, то відповідно до ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах військового стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували.

Так, у червні православні християни відзначатимуть велике релігійне свято Трійця, яке цього року припадає на 12 число – неділю, а отже, вихідний буде перенесено на понеділок – 13 червня.

Першого місяця літа українці відзначать важливе державне свято – День конституції – 28 червня, яке припадає на вівторок. Отже, додатковим вихідним буде й понеділок – 27 червня. Виходить, що громадяни нашої країни матимуть два тривалі вікенди – з 11 по 13 червня та з 25 по 28 червня.

Якщо ж військовий стан в Україні продовжать, то вихідними будуть звичайні суботи та неділі: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 червня.