В июне 2022 года украинцы будут отдыхать 11 дней, поскольку в первом месяце лета предусматриваются дополнительные выходные.

Стоит отметить, что они будут только в том случае, если военное положение в Украине отменят. Пока что оно установлено до 25 мая. Если же его продлят, то согласно ст. 6 закона 2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили.

Так, в июне православные христиане будут отмечать большой религиозный праздник Троица, который в этом году приходится на 12 число — воскресенье, а значит, что выходной будет перенесен на понедельник — 13 июня.

В первый месяц лета украинцы отметят важный государственный праздник — День конституции — 28 июня, который приходится на вторник. Значит, дополнительным выходным будет и понедельник — 27 июня. Получается, что граждане нашей страны будут иметь два длительных уикенда — с 11 по 13 июня и с 25 по 28 июня.

Если же военное положение в Украине продлят, то выходными будут обычные субботы и воскресенья: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июня.