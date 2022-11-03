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Введение во храм Пресвятой Богородицы и Рождество: церковный календарь на декабрь 2022

3 ноября 2022, 15:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
церковь
Источник: Pexels

Первый месяц зимы у многих из нас ассоциируется с началом новогодних праздников. В декабре мы отмечаем День Святого Николая Чудотворца, Рождество Христово и много других важных дат, которые так или иначе ассоциируются с этим временем года.

Церковный календарь на декабрь 2022 подскажет, когда ждать Введение во Храм Пресвятой Богородицы или День Святой Варвары. Именно религиозные праздники напоминают нам о важности веры, которая так сейчас необходима украинцам, и о том, что добро всегда побеждает зло.

Список церковных праздников на декабрь 2022

  • 1 декабря — День памяти святого мученика Платона;
  • 2 декабря — мученика Варлаама;
  • 3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря — благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
  • 7 декабря — День Святой великомученицы Екатерины;
  • 8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
  • 9 декабря —  освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
  • 10 декабря — иконы Божией Матери Знамение;
  • 11 декабря — мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
  • 12 декабря —  Мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
  • 13 декабря — День Cвятого апостола Андрея Первозванного;
  • 14 декабря — пророка Наума;
  • 15 декабря — пророка Аввакума;
  • 16 декабря — Преподобного Саввы Сторожевского;
  • 17 декабря — День святой Варвары;
  • 18 декабря — преподобного Саввы;
  • 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца;
  • 20 декабря — Святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
  • 21 декабря — преподобного Патапия;
  • 22 декабря — День иконы Божией Матери Нечаянная Радость;
  • 23 декабря — День Святого епископа Иоасафа;
  • 24 декабря — преподобного Даниила Столпника;
  • 25 декабря — Рождество Христово, День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского;
  • 26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
  • 27 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
  • 28 декабря — Собор Крымских святых;
  • 29 декабря — День памяти пророка Аггея;
  • 30 декабря — День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.
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