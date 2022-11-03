Первый месяц зимы у многих из нас ассоциируется с началом новогодних праздников. В декабре мы отмечаем День Святого Николая Чудотворца, Рождество Христово и много других важных дат, которые так или иначе ассоциируются с этим временем года.

Церковный календарь на декабрь 2022 подскажет, когда ждать Введение во Храм Пресвятой Богородицы или День Святой Варвары. Именно религиозные праздники напоминают нам о важности веры, которая так сейчас необходима украинцам, и о том, что добро всегда побеждает зло.

Список церковных праздников на декабрь 2022

1 декабря — День памяти святого мученика Платона;

2 декабря — мученика Варлаама;

3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы;

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы ;

; 5 декабря — благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;

7 декабря — День Святой великомученицы Екатерины;

8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;

10 декабря — иконы Божией Матери Знамение;

11 декабря — мученика Иринарха и с ним святых семи жен;

12 декабря — Мученика Парамона и с ним 370 мучеников;

Мученика Парамона и с ним 370 мучеников; 13 декабря — День Cвятого апостола Андрея Первозванного;

14 декабря — пророка Наума;

15 декабря — пророка Аввакума;

16 декабря — Преподобного Саввы Сторожевского;

17 декабря — День святой Варвары;

18 декабря — преподобного Саввы;

19 декабря — День Святого Николая Чудотворца ;

; 20 декабря — Святителя Амвросия, епископа Медиоланского;

21 декабря — преподобного Патапия;

22 декабря — День иконы Божией Матери Нечаянная Радость;

23 декабря — День Святого епископа Иоасафа;

24 декабря — преподобного Даниила Столпника;

25 декабря — Рождество Христово , День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского;

, День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского; 26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;

27 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;

28 декабря — Собор Крымских святых;

29 декабря — День памяти пророка Аггея;

30 декабря — День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.