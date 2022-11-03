Первый месяц зимы у многих из нас ассоциируется с началом новогодних праздников. В декабре мы отмечаем День Святого Николая Чудотворца, Рождество Христово и много других важных дат, которые так или иначе ассоциируются с этим временем года.
Церковный календарь на декабрь 2022 подскажет, когда ждать Введение во Храм Пресвятой Богородицы или День Святой Варвары. Именно религиозные праздники напоминают нам о важности веры, которая так сейчас необходима украинцам, и о том, что добро всегда побеждает зло.
Список церковных праздников на декабрь 2022
- 1 декабря — День памяти святого мученика Платона;
- 2 декабря — мученика Варлаама;
- 3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря — благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
- 7 декабря — День Святой великомученицы Екатерины;
- 8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
- 9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
- 10 декабря — иконы Божией Матери Знамение;
- 11 декабря — мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
- 12 декабря — Мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
- 13 декабря — День Cвятого апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря — пророка Наума;
- 15 декабря — пророка Аввакума;
- 16 декабря — Преподобного Саввы Сторожевского;
- 17 декабря — День святой Варвары;
- 18 декабря — преподобного Саввы;
- 19 декабря — День Святого Николая Чудотворца;
- 20 декабря — Святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
- 21 декабря — преподобного Патапия;
- 22 декабря — День иконы Божией Матери Нечаянная Радость;
- 23 декабря — День Святого епископа Иоасафа;
- 24 декабря — преподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря — Рождество Христово, День чудотворца Cвятого Спиридона Тримифунтского;
- 26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
- 27 декабря — мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
- 28 декабря — Собор Крымских святых;
- 29 декабря — День памяти пророка Аггея;
- 30 декабря — День пророка Даниила и Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.
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