У грудні 2022 року українці відсвяткують безліч професійних і державних свят, а також велике релігійне – Різдво Христове.
Перший місяць зими багатий і на міжнародний дати, наприклад – Всесвітній день боротьби проти СНІДe чи День солідарності людей. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який Факти ICTV склали для вашої зручності.
Календар свят на грудень 2022 – список
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- 3 грудня – Міжнародний день інвалідів
- 4 грудня – День обіймів
- 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку
- 6 грудня – День Збройних Сил України
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції
- 10 грудня – День прав людини
- 11 грудня – Міжнародний день гір
- 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України
- 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
- 15 грудня – День працівника суду
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
- 18 грудня – Міжнародний день мігрантів
- 19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
- 22 грудня – День енергетика, день дипломатичної служби України
- 24 грудня – День працівників архівних установ
- 25 грудня – Різдво Христове
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