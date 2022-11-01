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День ЗСУ та Різдво Христове: календар свят на грудень 2022

1 Листопада 2022, 16:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День ЗСУ та Різдво Христове: календар свят на грудень 2022
Джерело: Pexels

У грудні 2022 року українці відсвяткують безліч професійних і державних свят, а також велике релігійне – Різдво Христове.

Перший місяць зими багатий і на міжнародний дати, наприклад – Всесвітній день боротьби проти СНІДe чи День солідарності людей. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який Факти ICTV склали для вашої зручності.

Календар свят на грудень 2022 – список

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня – Міжнародний день інвалідів
  • 4 грудня – День обіймів
  • 5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку
  • 6 грудня – День Збройних Сил України
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції
  • 10 грудня – День прав людини
  • 11 грудня – Міжнародний день гір
  • 12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України
  • 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
  • 15 грудня – День працівника суду
  • 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів
  • 19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
  • 22 грудня – День енергетика, день дипломатичної служби України
  • 24 грудня – День працівників архівних установ
  • 25 грудня – Різдво Христове
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