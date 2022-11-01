У грудні 2022 року українці відсвяткують безліч професійних і державних свят, а також велике релігійне – Різдво Христове.

Перший місяць зими багатий і на міжнародний дати, наприклад – Всесвітній день боротьби проти СНІДe чи День солідарності людей. Щоб краще знати, яке свято відзначається в яку дату, необхідно заглянути в календар, який Факти ICTV склали для вашої зручності.

Календар свят на грудень 2022 – список

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня – Міжнародний день інвалідів

4 грудня – День обіймів

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції

10 грудня – День прав людини

11 грудня – Міжнародний день гір

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України

13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

15 грудня – День працівника суду

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби

18 грудня – Міжнародний день мігрантів

19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей

22 грудня – День енергетика, день дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ

25 грудня – Різдво Христове