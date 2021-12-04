4 грудня у світі відзначають День інформатики. В Україні православні християни святкують велике церковне свято – Введення в храм Пресвятої Діви Марії.
Згідно з біблійними переказами, батьки Діви Марії довго не мали дітей, але пообіцяли Богу, якщо в них народиться дівчинка, то вона присвятить своє життя служінню йому.
Коли доньці Іоакима та Анни Марії виповнилося три роки, вони одягли її у найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму, виконавши свою обітницю. Сьогодні Введення вважається одним з найбільш шанованих релігійних свят.
День ангела 4 грудня
Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада, Марія та Олександр.
Народні прикмети на 4 грудня:
- якщо на Введення сніжить, то взимку не буде багато снігу;
- якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;
- якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.
Що не можна робити 4 грудня:
- Не можна прибирати, прати та шити.
- Не можна ображатися та сваритися.
- Не можна їсти страви з молочних продуктів, м’яса та яєць.
- Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей.
- Не можна брати шлюб.
Також цього дня:
- 771 – Карл Великий став єдиновладним правителем Франкського королівства.
- 1870 – закінчилася битва при Вільї, яка розпочалася 29 листопада.
- 1912 – Болгарія, Греція, Сербія та Чорногорія підписали перемир’я з Туреччиною.
- 1939 – радянський уряд відкидає пропозицію Фінляндії розпочати мирні переговори.
- 1974 – катастрофа DC-8 у Маскелії (Шрі-Ланка), загинула 191 людина.
- 1976 – Елізабет Тейлор всьоме вийшла заміж.
- 1998 – успішно стартував космічний човник Індевор.
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