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День інформатики і Введення у храм Пресвятої Богородиці: яке свято 4 грудня

4 Грудня 2021, 09:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День інформатики і Введення у храм Пресвятої Богородиці: яке свято 4 грудня

4 грудня у світі відзначають День інформатики. В Україні православні християни святкують велике церковне свято – Введення в храм Пресвятої Діви Марії.

Згідно з біблійними переказами, батьки Діви Марії довго не мали дітей, але пообіцяли Богу, якщо в них народиться дівчинка, то вона присвятить своє життя служінню йому.

Коли доньці Іоакима та Анни Марії виповнилося три роки, вони одягли її у найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму, виконавши свою обітницю. Сьогодні Введення вважається одним з найбільш шанованих релігійних свят.

День ангела 4 грудня

Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада, Марія та Олександр.

Народні прикмети на 4 грудня:

  • якщо на Введення сніжить, то взимку не буде багато снігу;
  • якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;
  • якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.

Що не можна робити 4 грудня:

  • Не можна прибирати, прати та шити.
  • Не можна ображатися та сваритися.
  • Не можна їсти страви з молочних продуктів, м’яса та яєць.
  • Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей.
  • Не можна брати шлюб.

Також цього дня:

  • 771 – Карл Великий став єдиновладним правителем Франкського королівства.
  • 1870 – закінчилася битва при Вільї, яка розпочалася 29 листопада.
  • 1912 – Болгарія, Греція, Сербія та Чорногорія підписали перемир’я з Туреччиною.
  • 1939 – радянський уряд відкидає пропозицію Фінляндії розпочати мирні переговори.
  • 1974 – катастрофа DC-8 у Маскелії (Шрі-Ланка), загинула 191 людина.
  • 1976 – Елізабет Тейлор всьоме вийшла заміж.
  • 1998 – успішно стартував космічний човник Індевор.
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