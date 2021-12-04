4 грудня у світі відзначають День інформатики. В Україні православні християни святкують велике церковне свято – Введення в храм Пресвятої Діви Марії.

Згідно з біблійними переказами, батьки Діви Марії довго не мали дітей, але пообіцяли Богу, якщо в них народиться дівчинка, то вона присвятить своє життя служінню йому.

Коли доньці Іоакима та Анни Марії виповнилося три роки, вони одягли її у найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму, виконавши свою обітницю. Сьогодні Введення вважається одним з найбільш шанованих релігійних свят.

День ангела 4 грудня

Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада, Марія та Олександр.

Народні прикмети на 4 грудня:

якщо на Введення сніжить, то взимку не буде багато снігу;

якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;

якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.

Що не можна робити 4 грудня:

Не можна прибирати, прати та шити.

Не можна ображатися та сваритися.

Не можна їсти страви з молочних продуктів, м’яса та яєць.

Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей.

Не можна брати шлюб.

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