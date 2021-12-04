4 декабря в мире отмечают День информатики. В Украине православные христиане празднуют большой церковный праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Согласно библейским преданиям, родители Девы Марии долго не имели детей, но пообещали Богу, если у них родится девочка, то она посвятит свою жизнь служению ему.

Когда дочери Иоакима и Анны Марии исполнилось три года, они одели ее в лучшую одежду и привели в Иерусалимский храм, выполнив свою обещание. Сегодня Введение считается одним из самых почитаемых религиозных праздников.

День ангела 4 декабря

Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада, Мария и Александр.

Народные приметы на 4 декабря:

если на Введение снежит, то зимой не будет много снега;

если сегодня сильный мороз, то зима будет очень холодной;

если очень холодно 4 декабря, то лето будет жарким.

Что нельзя делать 4 декабря:

Нельзя убирать, стирать и шить.

Нельзя обижаться и ссориться.

Нельзя есть блюда из молочных продуктов, мяса и яиц.

Нельзя давать кому-то в долг и самому просить денег.

Нельзя жениться.

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