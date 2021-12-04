4 декабря в мире отмечают День информатики. В Украине православные христиане празднуют большой церковный праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы.
Согласно библейским преданиям, родители Девы Марии долго не имели детей, но пообещали Богу, если у них родится девочка, то она посвятит свою жизнь служению ему.
Когда дочери Иоакима и Анны Марии исполнилось три года, они одели ее в лучшую одежду и привели в Иерусалимский храм, выполнив свою обещание. Сегодня Введение считается одним из самых почитаемых религиозных праздников.
День ангела 4 декабря
Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада, Мария и Александр.
Народные приметы на 4 декабря:
- если на Введение снежит, то зимой не будет много снега;
- если сегодня сильный мороз, то зима будет очень холодной;
- если очень холодно 4 декабря, то лето будет жарким.
Что нельзя делать 4 декабря:
- Нельзя убирать, стирать и шить.
- Нельзя обижаться и ссориться.
- Нельзя есть блюда из молочных продуктов, мяса и яиц.
- Нельзя давать кому-то в долг и самому просить денег.
- Нельзя жениться.
Также в этот день:
- 771 — Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства.
- 1870 — закончилась битва при Вилье, которая началась 29 ноября.
- 1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией.
- 1939 — советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры.
- 1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.
- 1976 — Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж.
- 1998 — успешно стартовал космический челнок Индевор.