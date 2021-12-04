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День информатики и Введение в храм Пресвятой Богородицы: какой праздник 4 декабря

4 декабря 2021, 09:12
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День информатики и Введение в храм Пресвятой Богородицы: какой праздник 4 декабря

4 декабря в мире отмечают День информатики. В Украине православные христиане празднуют большой церковный праздник — Введение в храм Пресвятой Богородицы.

Согласно библейским преданиям, родители Девы Марии долго не имели детей, но пообещали Богу, если у них родится девочка, то она посвятит свою жизнь служению ему.

Когда дочери Иоакима и Анны Марии исполнилось три года, они одели ее в лучшую одежду и привели в Иерусалимский храм, выполнив свою обещание. Сегодня Введение считается одним из самых почитаемых религиозных праздников.

День ангела 4 декабря

Именины 4 декабря празднуют Ариадна, Ада, Мария и Александр.

Народные приметы на 4 декабря:

  • если на Введение снежит, то зимой не будет много снега;
  • если сегодня сильный мороз, то зима будет очень холодной;
  • если очень холодно 4 декабря, то лето будет жарким.

Что нельзя делать 4 декабря:

  • Нельзя убирать, стирать и шить.
  • Нельзя обижаться и ссориться.
  • Нельзя есть блюда из молочных продуктов, мяса и яиц.
  • Нельзя давать кому-то в долг и самому просить денег.
  • Нельзя жениться.

Также в этот день:

  • 771 — Карл Великий стал единовластным правителем Франкского королевства.
  • 1870 — закончилась битва при Вилье, которая началась 29 ноября.
  • 1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией.
  • 1939 — советское правительство отвергает предложение Финляндии начать мирные переговоры.
  • 1974 — катастрофа DC-8 в Маскелии (Шри-Ланка), погиб 191 человек.
  • 1976 — Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж.
  • 1998 — успешно стартовал космический челнок Индевор.
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