10 жовтня в Україні відзначають День працівників стандартизації та метрології. Це свято встановлене указом президента в 2002 році.

Також сьогодні Всесвітній день психічного здоров’я та Всесвітній день боротьби зі смертною карою, який був установлений з метою скоротити кількість смертних вироків.

Православна церква 10 жовтня вшановує пам’ять святого Саватія Соловецького, який є засновником Соловецького монастиря. Він був ченцем, вів строге життя, відрізнявся смиренням і терпінням. Дізнавшись про те, що в Білому морі є острів Саватій вирушив туди з іншим ченцем, де вони і залишилися жити.

Після смерті святого там почали оселяться інші пустельники, які і назвали монастир на його честь. Також Саватій Соловецький є покровителем бджіл, за що був прозваний Бджільником.

Іменини 10 жовтня

Іменини 10 жовтня святкують чоловіки на ім’я Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.

Серед жінок день ангела відзначають Акіліни і Февронії.

Народні прикмети 10 жовтня:

Якщо 10 жовтня гроза – зима буде недовгою, теплою і без снігу;

Сухо і немає дощу – зима прийде пізно;

Якщо шишок на соснах у цю дату замало, то зима не буде суворою;

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.

Традиції 10 жовтня:

10 жовтня добігає кінця бджолина дев’ятина. Протягом дев’яти днів бджолярі готували вулики до зими;

У цей день було прийнято випікати пряники з медом до сніданку і збирати за столом усю родину;

Пасічники просять дітей до 12-років помолиться святому Саватію, щоб бджоли без проблем перенесли зиму.

У цей день: