10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии. Этот праздник установлен указом президента в 2002 году.

Также сегодня Всемирный день психического здоровья и Всемирный день борьбы со смертной казнью, который был установлен с целью сократить количество смертных приговоров.

Православная церковь 10 октября чтит память святого Савватия Соловецкого, который является основателем Соловецкого монастыря. Он был иноком, вел строгую жизнь, отличался смирением и терпением. Узнав о том, что в Белом море есть остров Савватий отправился туда с другим иноком, где они и остались жить.

После смерти святого там начали поселятся другие отшельники, которые и назвали монастырь в его честь. Также Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за что был прозван Пчельником.

Именины 10 октября

Именины 10 октября празднуют мужчины с именами Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.

Среди женщин день ангела отмечают Акилины и Февронии.

Народные приметы 10 октября:

Если 10 октября гроза — зима будет недолгой, теплой и без снега;

Сухо и нет дождя — зима придет поздно;

Если шишек на соснах в эту дату немного, то зима не будет суровой;

Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север — погода будет пасмурной.

Традиции 10 октября:

10 октября подходит к концу пчелиная девятина. На протяжении девяти дней пчеловоды готовили ульи к зиме;

В этот день было принято выпекать пряники с медом к завтраку и собирать за столом всю семью;

Пасечники просят детей до 12-лет помолится святому Савватию, чтобы пчелы без проблем перенесли зиму.

В этот день: