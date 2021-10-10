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Всемирный день психического здоровья и святого Савватия: какой праздник 10 октября

10 октября 2021, 08:00 Каріна Зуєва
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10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии. Этот праздник установлен указом президента в 2002 году.

Также сегодня Всемирный день психического здоровья и Всемирный день борьбы со смертной казнью, который был установлен с целью сократить количество смертных приговоров.

Православная церковь 10 октября чтит память святого Савватия Соловецкого, который является основателем Соловецкого монастыря. Он был иноком, вел строгую жизнь, отличался смирением и терпением. Узнав о том, что в Белом море есть остров Савватий отправился туда с другим иноком, где они и остались жить.

После смерти святого там начали поселятся другие отшельники, которые и назвали монастырь в его честь. Также Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за что был прозван Пчельником.

Именины 10 октября

Именины 10 октября празднуют мужчины с именами Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.

Среди женщин день ангела отмечают Акилины и Февронии.

Народные приметы 10 октября:

  • Если 10 октября гроза — зима будет недолгой, теплой и без снега;
  • Сухо и нет дождя — зима придет поздно;
  • Если шишек на соснах в эту дату немного, то зима не будет суровой;
  • Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север — погода будет пасмурной.

Традиции 10 октября:

  • 10 октября подходит к концу пчелиная девятина. На протяжении девяти дней пчеловоды готовили ульи к зиме;
  • В этот день было принято выпекать пряники с медом к завтраку и собирать за столом всю семью;
  • Пасечники просят детей до 12-лет помолится святому Савватию, чтобы пчелы без проблем перенесли зиму.

В этот день:

  • 1853 — состоялась первая встреча двух великих композиторов — Рихарда Вагнера и Ференца Листа;
  • 1868 — началась Десятилетняя война за независимость Кубы от Испании;
  • 1911 — в Китае вспыхнуло Учанское восстание;
  • 1933 — в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок;
  • 1943 — в СССР учрежден орден Богдана Хмельницкого;
  • 1964 — в Токио начались XVIII Олимпийские игры;
  • 1990 — киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины;
  • 2003 — Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе.
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