10 октября в Украине отмечают День работников стандартизации и метрологии. Этот праздник установлен указом президента в 2002 году.
Также сегодня Всемирный день психического здоровья и Всемирный день борьбы со смертной казнью, который был установлен с целью сократить количество смертных приговоров.
Православная церковь 10 октября чтит память святого Савватия Соловецкого, который является основателем Соловецкого монастыря. Он был иноком, вел строгую жизнь, отличался смирением и терпением. Узнав о том, что в Белом море есть остров Савватий отправился туда с другим иноком, где они и остались жить.
После смерти святого там начали поселятся другие отшельники, которые и назвали монастырь в его честь. Также Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за что был прозван Пчельником.
Именины 10 октября
Именины 10 октября празднуют мужчины с именами Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.
Среди женщин день ангела отмечают Акилины и Февронии.
Народные приметы 10 октября:
- Если 10 октября гроза — зима будет недолгой, теплой и без снега;
- Сухо и нет дождя — зима придет поздно;
- Если шишек на соснах в эту дату немного, то зима не будет суровой;
- Облака 10 октября плывут в направлении с юга на север — погода будет пасмурной.
Традиции 10 октября:
- 10 октября подходит к концу пчелиная девятина. На протяжении девяти дней пчеловоды готовили ульи к зиме;
- В этот день было принято выпекать пряники с медом к завтраку и собирать за столом всю семью;
- Пасечники просят детей до 12-лет помолится святому Савватию, чтобы пчелы без проблем перенесли зиму.
В этот день:
- 1853 — состоялась первая встреча двух великих композиторов — Рихарда Вагнера и Ференца Листа;
- 1868 — началась Десятилетняя война за независимость Кубы от Испании;
- 1911 — в Китае вспыхнуло Учанское восстание;
- 1933 — в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок;
- 1943 — в СССР учрежден орден Богдана Хмельницкого;
- 1964 — в Токио начались XVIII Олимпийские игры;
- 1990 — киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины;
- 2003 — Джордж Буш объявил о создании Комиссии по содействию свободной Кубе.