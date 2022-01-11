11 січня відзначають Всесвітній день Дякую. Він святкується щорічно з ініціативи ЮНЕСКО та ООН, щоб нагадати про цінність добрих манер.
Україна приєдналася до його святкування в 2008 році.
Це просте слово здатне творити дива. Подаруйте близьким і друзям заряд позитиву, надіславши СМС до Дня Дякую з нашої добірки.
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Скажи спасибі, адже це просто так,
Скажи спасибі, адже це така дрібниця,
Скажи спасибі, і світ стане світліше,
Скажи спасибі, скажи, скажи.
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З Днем Спасибі вітаю
І у всьому взаємності бажаю!
І хочу я тобі сказати:
Ти вмієш висловлювати подяку!
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Дуже ввічливо, красиво –
Говорити завжди дякую,
Якщо місцем поступилися
Або щось подарували,
Ви про те не забувайте,
висловлюйте подяку,
Вітаю з Днем Спасибі,
Будьте ви завжди щасливі!
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Дякую тобі за те, що ти зі мною.
За посмішку і погляд даровані тобою.
Чекаю тебе у цю ніч в своїх снах,
Щоб відчути тепло в твоїх ніжних руках.
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Спасибі сонцю за тепло,
Спасибі грому за гуркіт,
Спасибі за тепло твоє,
Дякую за твої обійми.