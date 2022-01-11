Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

Привітання у СМС із Міжнародним днем Дякую

11 Січня 2022, 09:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Привітання у СМС із Міжнародним днем Дякую

11 січня відзначають Всесвітній день Дякую. Він святкується щорічно з ініціативи ЮНЕСКО та ООН, щоб нагадати про цінність добрих манер.

Україна приєдналася до його святкування в 2008 році.

Це просте слово здатне творити дива. Подаруйте близьким і друзям заряд позитиву, надіславши СМС до Дня Дякую з нашої добірки.

***

Скажи спасибі, адже це просто так,
Скажи спасибі, адже це така дрібниця,
Скажи спасибі, і світ стане світліше,
Скажи спасибі, скажи, скажи.

***

З Днем Спасибі вітаю
І у всьому взаємності бажаю!
І хочу я тобі сказати:
Ти вмієш висловлювати подяку!

***

Дуже ввічливо, красиво –
Говорити завжди дякую,
Якщо місцем поступилися
Або щось подарували,

Ви про те не забувайте,
висловлюйте подяку,
Вітаю з Днем Спасибі,
Будьте ви завжди щасливі!

***

Дякую тобі за те, що ти зі мною.
За посмішку і погляд даровані тобою.
Чекаю тебе у цю ніч в своїх снах,
Щоб відчути тепло в твоїх ніжних руках.

***

Спасибі сонцю за тепло,
Спасибі грому за гуркіт,
Спасибі за тепло твоє,
Дякую за твої обійми.

Читайте також:
Привітання у СМС із Міжнародним днем ДякуюРіздво, Водохреще та Обрізання Господнє: церковний календар на січень 2022

Теги
Привітання , Привітання зі святами , Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка