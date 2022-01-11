11 января отмечают Всемирный день Спасибо. Он празднуется ежегодно по инициативе ЮНЕСКО и ООН, чтобы напомнить о ценности хороших манер.
Украина присоединилась к его празднованию в 2008 году.
Это простое слово способно творить чудеса. Подарите близким и друзьям заряд позитива, отправив СМС ко Дню Спасибо из нашей подборки.
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Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем Спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю спасибо вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
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Очень вежливо, красиво –
Говорить всегда спасибо,
Если место уступили
Или что-то подарили,
Вы о том не забывайте,
Благодарность выражайте,
Поздравляю с Днем Спасибо,
Будьте вы всегда счастливым!
***
Говорить спасибо –
Правильно, красиво,
Если уступили
Или похвалили,
Людям улыбайтесь,
Позитив старайтесь
Сохранять всечасно,
Чтоб всем стало классно,
С праздником Спасибо!
В этом слове – сила,
Помните об этом
И зимой и летом!
***
Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем Спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю спасибо вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
***
Поздравляю с Днем Спасибо!
Пусть приходит благодарность
В виде ярких дней счастливых,
Что приносят только радость.
И пускай волшебным словом
Завершатся все дела,
Лишь вперед, к успехам новым
Чтоб судьба тебя вела!