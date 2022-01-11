11 января отмечают Всемирный день Спасибо. Он празднуется ежегодно по инициативе ЮНЕСКО и ООН, чтобы напомнить о ценности хороших манер.

Украина присоединилась к его празднованию в 2008 году.

Это простое слово способно творить чудеса. Подарите близким и друзьям заряд позитива, отправив СМС ко Дню Спасибо из нашей подборки.

***

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу спасибо, солнцу, луне,

Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем Спасибо я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю спасибо вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.

***

Очень вежливо, красиво –

Говорить всегда спасибо,

Если место уступили

Или что-то подарили,

Вы о том не забывайте,

Благодарность выражайте,

Поздравляю с Днем Спасибо,

Будьте вы всегда счастливым!

***

Говорить спасибо –

Правильно, красиво,

Если уступили

Или похвалили,

Людям улыбайтесь,

Позитив старайтесь

Сохранять всечасно,

Чтоб всем стало классно,

С праздником Спасибо!

В этом слове – сила,

Помните об этом

И зимой и летом!

***

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу спасибо, солнцу, луне,

Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем Спасибо я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю спасибо вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.

***

Поздравляю с Днем Спасибо!

Пусть приходит благодарность

В виде ярких дней счастливых,

Что приносят только радость.

И пускай волшебным словом

Завершатся все дела,

Лишь вперед, к успехам новым

Чтоб судьба тебя вела!