1 грудня в світі святкують Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який було засновано в 1988 році за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я та Генеральної Асамблеї ООН.
Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять мученика Платона, мучеників Романа диякона і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, Алфея Кесарійського, святого Миколая Виноградова.
Носії двох імен святкують іменини в цей день – Платони і Романи.
Народні прикмети і традиції
- Погода 1 грудня покаже, якою буде вся зима.
- Побачити комара або муху – до відлиги.
- Заметіль за вікном свідчить про те, що і на Масляну все навколо замете.
- Варто чекати потепління, якщо ворона розгулює у дворі.
- Місяць на небі в колі – варто готуватися до снігопаду.
- Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.
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Що не можна робити
Не можна забути про молитву святим Роману і Платону про те, щоб пережити зиму і отримати хороший урожай наступної осені.
Не можна лежати без діла, адже наші предки, незважаючи на те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, сьогодні активно виконували інші справи в господарстві.
Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.