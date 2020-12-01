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Всесвітній день боротьби зі СНІДом: яке свято сьогодні, 1 грудня

1 Грудня, 04:10 Віталій Плахотний
Всесвітній день боротьби зі СНІДом: яке свято сьогодні, 1 грудня

1 грудня в світі святкують Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який було засновано в 1988 році за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я та Генеральної Асамблеї ООН.

Сьогодні православні віряни вшановують пам’ять мученика Платона, мучеників Романа диякона і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, Алфея Кесарійського, святого Миколая Виноградова.

Носії двох імен святкують іменини в цей день – Платони і Романи.

Народні прикмети і традиції

  • Погода 1 грудня покаже, якою буде вся зима.
  • Побачити комара або муху – до відлиги.
  • Заметіль за вікном свідчить про те, що і на Масляну все навколо замете.
  • Варто чекати потепління, якщо ворона розгулює у дворі.
  • Місяць на небі в колі – варто готуватися до снігопаду.
  • Якщо збоку від місяця видно яскраві відблиски, то очікуються холоди.

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Що не можна робити

Не можна забути про молитву святим Роману і Платону про те, щоб пережити зиму і отримати хороший урожай наступної осені.

Не можна лежати без діла, адже наші предки, незважаючи на те, що сільськогосподарські роботи були вже завершені, сьогодні активно виконували інші справи в господарстві.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Календар , Свято
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