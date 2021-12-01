Сегодня, 1 декабря, в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН.

Также в первый день зимы празднуют Всемирный день Антарктиды, День невролога, День работников прокуратуры и годовщину Всеукраинского референдума 1991 года.

Церковный праздник 1 декабря

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Романа и Платона, которые пострадали за веру в IV веке.

Платон был братом святого Антиоха – они родились в семье благочестивых христиан и получили великолепное воспитание, после чего начали проповедовать христианство.

Святой Роман принял мученическую смерть вместе с юношей Варулом. Это происходило во времена гонений христиан, организованных императором Максимилианом. Роман начал убеждать епарха отречься от веры, после чего тот нанес проповеднику большое количество пыток.

Именины 1 декабря

В первый день зимы именины отмечают – Платон, Роман, Николай.

Народные приметы и традиции

Погода 1 декабря покажет, какой будет вся зима.

Увидеть комара или муху — к оттепели.

Метель за окном свидетельствует о том, что и на Масленицу все вокруг заметет.

Стоит ждать потепления, если ворона разгуливает по двору.

Месяц на небе в кругу – стоит готовиться к снегопаду.

Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя забыть о молитве святым Роману и Платону о том, чтобы пережить зиму и получить хороший урожай следующей осенью.

Нельзя лежать без дела, ведь наши предки, несмотря на то, что сельскохозяйственные работы были уже завершены, сегодня активно выполняли другие дела по хозяйству.