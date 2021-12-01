Сегодня, 1 декабря, в мире отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден в 1988 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН.
Также в первый день зимы празднуют Всемирный день Антарктиды, День невролога, День работников прокуратуры и годовщину Всеукраинского референдума 1991 года.
Церковный праздник 1 декабря
Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Романа и Платона, которые пострадали за веру в IV веке.
Платон был братом святого Антиоха – они родились в семье благочестивых христиан и получили великолепное воспитание, после чего начали проповедовать христианство.
Святой Роман принял мученическую смерть вместе с юношей Варулом. Это происходило во времена гонений христиан, организованных императором Максимилианом. Роман начал убеждать епарха отречься от веры, после чего тот нанес проповеднику большое количество пыток.
Именины 1 декабря
В первый день зимы именины отмечают – Платон, Роман, Николай.
Народные приметы и традиции
- Погода 1 декабря покажет, какой будет вся зима.
- Увидеть комара или муху — к оттепели.
- Метель за окном свидетельствует о том, что и на Масленицу все вокруг заметет.
- Стоит ждать потепления, если ворона разгуливает по двору.
- Месяц на небе в кругу – стоит готовиться к снегопаду.
- Если сбоку от месяца видны яркие блики, то ожидаются холода.
Что нельзя делать 1 декабря
Нельзя забыть о молитве святым Роману и Платону о том, чтобы пережить зиму и получить хороший урожай следующей осенью.
Нельзя лежать без дела, ведь наши предки, несмотря на то, что сельскохозяйственные работы были уже завершены, сегодня активно выполняли другие дела по хозяйству.