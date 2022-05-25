У травні католики відзначатимуть величезне свято – Вознесіння Господнє. Коли святкують, про історію та традиції свята, а також заборони та молитви – далі у матеріалі.

Коли святкують Вознесіння Господнє – дата та історія

За традицією, свято припадає на 40-й день після Великодня і завжди настає у четвер. У католиків Великдень був 17 квітня, а отже, Вознесіння настане 26 травня.

У православних Великдень був 24 квітня – Вознесіння Господнє припадає на 2 червня.

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Історія свята, написана в Євангелії, свідчить, що після свого воскресіння Ісус понад місяць провів в оточенні своєї пастви. Він зібрав усіх своїх апостолів на горі Елеон для благословення, а потім – вознісся на небо. Саме тому свято отримало назву Вознесіння. Присутні на горі побачили явлення ангелів, які повідомили про повернення Ісуса на землю згодом. Писання в Біблії свідчать, що Христос вознісся у славі, і є вищим за всіляку владу, сили та панування.

Традиції Вознесіння Господнього

На це свято проходять служіння у храмах – віряни не лише йдуть до церкви, а й моляться. Священнослужителі цього дня вдягаються у світлі шати. Для наших предків Вознесіння Господнє також символізує перехід із весни в літо – саме час просити в Ісуса гарного врожаю. Зазвичай, заради цього влаштовувалися гучні гуляння.

Ще одна важлива традиція – пекти пироги із зеленою цибулею, а також прикрашати свої будинки свіжою зеленню. Господині готували спеціальні пироги з орнаментом, що нагадує драбинку. Їх святили в церкві, а потім розділяли між тими, хто потребував їжі.

Вознесіння Господнє – що можна робити й чого не можна робити

У це свято дозволено працювати – щороку воно припадає на четвер, і вихідний цього дня собі може дозволити далеко не кожен. Заведено також допомагати тим, хто цього потребує — це стосується і матеріальної підтримки.

Проте заборон також чимало:

не можна вживати алкоголь;

не варто забивати собі голову негативом — лихословити та бажати комусь зла;

заборонено набивати свій живіт їжею;

прибирання та винесення сміття краще перенести на інший день;

не можна згадувати померлих, як і відвідувати цвинтарі;

заборонено вінчатися.

Молитви на Вознесіння Господнє

Ще однією важливою складовою свята є молитви. Вони досить короткі й підійдуть для тих, хто вперше звертається до Ісуса.

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Тебе ми нині призиваємо, Духу, Що рівний в Божестві Отцю і Сину: Прийди до нас, серця наповни наші Твоєї ласки животворним світлом.

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Всемогутній Боже! Твій Син Єдинородний, наш Господь Ісус Христос, вознісся на небеса.

Дай, щоб ми також возносилися у серці та розумі і постійно перебували там із Ним, Господом, Який живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь.

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