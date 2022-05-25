В мае католики будут отмечать огромный праздник — Вознесение Господне. Когда празднуют, об истории и традиции праздника, а также запретах и молитвах — далее в материале.

Когда празднуют Вознесение Господне — дата и история

По традиции, праздник приходится на 40-й день после Пасхи, и всегда наступает в четверг. У католиков Пасха была 17 апреля, а значит, Вознесение наступит 26 мая.

У православных Пасха была 24 апреля — Вознесение Господне приходится на 2 июня.

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Праздник не является официальным выходным днем в Украине.

История праздника, написанная в Евангелии, гласит, что после своего воскрешения Иисус больше месяца провел в окружении своей паствы. Он собрал всех своих апостолов на горе Елеон для благословения, после чего вознесся на небо. Именно поэтому праздник получил название Вознесение. Присутствующие на горе увидели явление ангелов, которые сообщили о возвращении Иисуса на землю спустя время. Писания в Библии гласят, что Христос вознесся во славе, и является выше всех властей, силы и господства.

Традиции Вознесения Господнего

На этот праздник проходят служения в храмах — верующие не только идут в церковь, но и молятся. Священнослужители в этот день наряжаются в светлые одеяния. Для наших предков Вознесение Господне также символизирует переход из весны в лето — самое время просить у Иисуса хорошего урожая. Традиционно, ради этого устраивались громкие гуляния.

Еще одна важная традиция — печь пироги с зеленым луком, а также украшать свои дома свежей зеленью. Хозяйки готовили специальные пироги с орнаментом, напоминающий лесенку. Их святили в церкви, а затем разделяли между теми, кто нуждался в еде.

Вознесение Господне — что можно делать и чего нельзя делать

В этот праздник разрешено работать — ежегодно он приходится на четверг, и выходной в этот день себе может позволить далеко не каждый. Принято также помогать тем, кто в этом нуждается — это касается и материальной поддержки.

Однако запретов также немало:

нельзя употреблять алкоголь;

не стоит забивать свою голову негативом — сквернословить и желать кому-нибудь зла;

запрещено набивать свой живот едой;

уборку и вынос мусора лучше перенести на другой день;

нельзя поминать усопших, как и посещать кладбища;

запрещено венчаться.

Молитвы на Вознесение Господне

Еще одной важно составляющей праздника являются молитвы. Они достаточно короткие, и подойдут для тех, кто впервые обращается к Иисусу.

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Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо.

Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе.

Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже,

во веки веков. Аминь.

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Вознесся еси во славе, Христе Боже наш,

радость сотворивый учеником обетованием Святого Духа,

извещенным им бывшим благословением,

яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

***

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным,

вознесся во славе, Христе Боже наш,

никакоже, отлучался, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя:

Аз есмь с вами и никтоже на вы.

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Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию,

Божественное Вознесение.

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