Ворожіння на Різдво захоплюють всіх. Особливо ворожити на нареченого люблять молоді дівчата, попри те, що церква категорично проти таких розваг.

Ті, хто вирішили ворожити за будь-яку ціну, повинні пам’ятати, що найкраще це робити в ніч проти 7 січня. Багато дівчат хочуть дізнатися трохи більше про своє майбутнє, а також про нареченого, якого припасла їм доля.

Факти ICTV підготували найкращі методи для ворожіння на Різдво 2022, які допоможуть дізнатися майбутнє.

На речах

Це ворожіння підкаже, чим саме займатиметься майбутній чоловік. Дівчині зав’язують очі та розкладають на столі атрибути різних професій — флешки, калькулятори, зошити та інші предмети.

Крім цих речей на столі залишають і обручку. Дівчині пропонують навмання вибрати один із предметів. Якщо з трьох спроб вона вибирає одне й те саме, то майбутній чоловік буде тієї професії, яку символізує обраний предмет. Якщо вибір зупиняється на кільці – весілля буде вже наступного року, але про професію нареченого дізнатися не вдасться.

На нитці

Вам потрібні три нитки – чорного, білого, червоного кольорів та три голки. Вставте кожну нитку в голку та попросіть помічника обережно приколоти їх до вашої спини. Ви повинні відчути їх, але не повинні знати, в якій послідовності вони розташовані.

Обережно витягніть одну нитку. Подивіться на її колір. Якщо нитка червона, радійте – цього року ви вийдете заміж та народите дитину. Якщо вам попалася біла нитка, дороги до РАЦСу не буде. Якщо чорна, то краще зверніть увагу на кар’єру: заміжжя вам не принесе щастя.

Каблучка у воді

На ніч наливають воду в кухоль, кладуть туди каблучку та залишають на вулиці. Якщо лід за ніч утворюється рівним і без бульбашок, життя пройде без дітей.

Нерівна поверхня свідчить про продовження роду — горбики пророкують народження синів, а западини — доньок.

Ворожіння на дітей

У цьому ворожінні пророкують кількість і стать майбутніх дітей. Візьміть золотий перстень і покладіть його в ємність із водою. Поставте ємність на ніч на мороз.

На ранок поверхня води підкаже вам, скільки ж у вас буде дітей. Якщо поверхня ідеально рівна – ви так і залишитеся самотніми. Горбки означають хлопчиків, ямки – дівчаток. Порахуйте: скільки їх на поверхні, стільки у вас і буде дітей.

Різдвяне ворожіння на золотій каблучці

Для цього обряду потрібно щонайменше 6 дівчат. Вони беруть довгу смужку чорного оксамиту, нанизують на неї каблучку і котять по черзі, повторюючи: “Котитиму я каблучку навколо міста, а за тим колечком сама піду, до милого дійду”. Де каблучка зупиниться – там і є підказка про майбутнє дівчини.

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