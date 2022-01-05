Гадания на Рождество захватывают абсолютно всех. Особенно гадать на суженого любят молодые девушки, несмотря на то, что церковь категорически против таких развлечений.

Те, кто решили гадать любой ценой, должны помнить, что лучше всего это делать в ночь на 7 января. Многие девушки хотят узнать немного больше о своем будущем, а также о суженом, которого припасла им судьба.

Факты ICTV подготовили лучшие методы для гадания на Рождество 2022, которые точно помогут узнать будущее.

На вещах

Это гадание подскажет, чем именно будет заниматься будущий муж. Девушке завязывают глаза и раскладывают на столе атрибуты разных профессий — флешки, калькуляторы, тетрадки, а также другие предметы.

Помимо этих вещей на столе оставляют и обручальное кольцо. Девушке предлагают наугад выбрать один из предметов. Если с трех попыток она выбирает одно и то же, то будущий муж будет той профессии, которую символизирует выбранный предмет. Если выбор останавливается на кольце — свадьба будет уже в следующем году, но о профессии суженого узнать не получится.

На нитке

Вам потребуются три нити – черного, белого, красного цветов и три иглы. Вставьте каждую нитку в иголку и попросите помощника осторожно приколоть их к вашей спине. Вы должны почувствовать их, но не должны знать, в какой последовательности они расположены.

Осторожно вытяните одну нить. Посмотрите на ее цвет. Если нить красная, радуйтесь – в этом году вы выйдете замуж и родите ребенка. Если вам попалась белая нитка, дороги в ЗАГС не будет. Если черная, то лучше обратите свое внимание на карьеру: замужество вам не принесет счастья.

Кольцо в воде

На ночь наливают воду в кружку, кладут туда кольцо и оставляют на улице. Если лед за ночь образуется ровным и без пузырьков — жизнь пройдет без детей.

Неровная поверхность свидетельствует о продолжении рода — бугорки предсказывают рождение сыновей, а впадины — дочерей.

Гадание на детей

В этом гадании предсказывают количество и пол будущих детей. Возьмите золотое кольцо и положите его в емкость с водой. Поставьте емкость на ночь на мороз.

На утро поверхность воды подскажет вам, сколько у вас будет детей. Если поверхность идеально ровная, вы так и останетесь одни. Бугорки означают мальчиков, ямки – девочек. Посчитайте: сколько их на поверхности, столько у вас и будет детей.

Гадание на золотом кольце

Для этого обряда нужно не меньше 6 девушек. Они берут длинную полоску черного бархата, нанизывают на нее колечко и катают по очереди, повторяя: “Буду катить я колечко вокруг города, а за тем колечком сама пойду, к милому дойду”. Где колечко остановится — там и есть подсказка о будущем девушки.

Рождество 2020 уже на пороге — стоит распланировать время, чтобы провести вечера в кругу семьи. Уютная обстановка и разговоры с близкими — то, о чем мечтают многие люди в потоке рутины. О том, сколько украинцы будут отдыхать на Рождество 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.