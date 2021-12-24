25 грудня відзначають католицьке Різдво. Свято випадає на холодну пору року, а довгі зимові вечори завжди спонукають до ритуалів та ворожіння. За доброю традицією, дівчата хочуть дізнатися свою долю, і особливо – чи судилося їм вийти заміж наступного року і яким саме буде обранець.

Як ворожити на католицьке Різдво – далі в матеріалі.

Традиційні передбачення на католицьке Різдво

Ворожіння на католицьке Різдво має проходити тільки в ніч з 24 на 25 грудня. Якщо дотримуватися цього правила, і достовірність прогнозів буде вищою, і атмосфера – більше зачаровувати, аніж у звичайний день.

Ворожіння на солодощах

Це ворожіння для всіх гостей, які будуть зустрічати разом із вами католицьке Різдво. Господині потрібно попередньо підготуватися – спекти солодощі і додати в них щось зі змістом:

цукор або шоколад – до солодкого життя;

монетку – до багатства;

родзинки – до пригод;

екзотичні спеції – до подорожей.

Під час свята гості по черзі мають обрати солодощі. Хто що вибере – той те і отримає наступного року.

Це ворожіння на католицьке Різдво безпосередньо залежить від уяви господині. Що більше в солодощах начинок буде, які віщують добро, радість й щастя, то позитивніше пройде ритуал.

Ворожіння на коропі

Короп – традиційна різдвяна страва у Німеччині. З цією рибою пов’язано чимало прикмет і ворожінь. Наприклад, якщо покласти кілька лусочок коропа в гаманець – весь рік будуть водитися гроші.

Щоб дізнатися долю за лускою коропа, доведеться трохи попрацювати. Потрібно зібрати лусочки і висушити їх на аркуші білого паперу. Якщо за два дні луска потемніє, буде неприємно пахнути – це віщує труднощі і великі зміни в житті не в ліпший бік. Якщо ж луска залишиться чистою, блискучою – це віщує щасливий і вдалий рік без потрясінь і труднощів.

Вважається, що за лускою можна гадати на дітей. Потрібно взяти жменю луски в кулак і, розтиснувши його, опустити в воду. Скільки лусочок залишиться на долоні, стільки дітей вам пошле доля.

Ворожіння з кішкою

Це ворожіння підійде тільки тим, у кого вдома є пухнастий улюбленець. Потрібно загадати бажання і покликати кота. Простежте, з якої лапи тварина переступить поріг кімнати. Якщо з лівої – бажання неодмінно здійсниться, а якщо з правої – ні.

Ворожіння на тінях

Це ворожіння можливо провести тільки у компанії. Вимкніть світло, запаліть свічку і сядьте навпроти стіни, щоб утворилися тіні. Людина, чия тінь буде найдовшою, неодмінно приверне удачу в наступному році.

Ворожіння на католицьке Різдво на судженого

Ворожіння на яблуці

Традиційне ворожіння, популярне і в православній, і в католицькій конфесії. Незаміжня дівчина в різдвяну ніч має вийти на ганок будинку (або в під’їзд) зі стиглим червоним яблуком. Тепер можна братися за їжу. Якщо під час того, як дівчина їсть фрукт, вона побачить чоловіка (навіть здалека), майбутній рік обіцяє вдале заміжжя.

Ворожіння на рушнику

Увечері напередодні католицького Різдва незаміжня дівчина має вивісити білий рушник за вікно і вимовити слова: Суджений мій, ряджений мій, ось тобі рушник, лице вмий та обітрись. Якщо на ранок рушник виявиться мокрим, наступного року дівчина вийде заміж, а якщо сухим – доведеться ще почекати.

Ворожіння на ім’я судженого

Для цього ворожіння доведеться трохи підготуватися – купити новий гребінець і написати популярні чоловічі імена на папірцях. Коли будете лягати спати в різдвяну ніч, розчешіть волосся зі словами: Суджений мій, ряджений, чекаю тебе гарно вбраного! Покладіть гребінець і папірці з іменами під подушку. На ранок дістаньте один з папірців – на ньому буде написане ім’я вашого судженого.