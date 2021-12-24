25 декабря отмечают католическое Рождество. Этот праздник выпадает на холодную пору года, а долгие зимние вечера всегда располагали к ритуалам и гаданиям. По доброй традиции, девушки хотят узнать свою судьбу, и в особенности – суждено ли им выйти замуж в следующем году и каким будет избранник.

Как гадать на католическое Рождество — далее в материале.

Традиционные гадания на католическое Рождество

Гадание на католическое Рождество должно проходить строго в ночь с 24 на 25 декабря. Если следовать этому правилу, и достоверность предсказаний будет выше, и атмосфера – более завораживающей и таинственной, чем в обычный день.

Гадание на сладостях

Это гадание для всех гостей, которые будут встречать вместе с вами католическое Рождество. Хозяйке дома нужно предварительно подготовиться – испечь сладости и положить в них что-то со смыслом:

сахар или шоколад – к сладкой жизни;

монетку – к богатству;

изюм – к приключениям;

экзотические специи – к путешествиям.

Во время праздника гости по очереди должны выбрать сладости. Кто что выберет – тот то и получит в следующем году.

Это гадание на католическое Рождество напрямую зависит от воображения хозяйки. Чем больше начинок, сулящих добро, радость и счастье, будет в сладостях, тем позитивнее пройдет ритуал.

Гадание на карпе

Карп – традиционное рождественское блюдо в Германии. С этой рыбой связано немало примет и гаданий. Например, если положить несколько чешуек карпа в кошелек – весь год будут водиться деньги.

Чтобы узнать судьбу по чешуе карпа, придется немного потрудиться. Нужно собрать чешуйки и высушить их на листе белой бумаги. Если через два дня чешуя потемнеет, будет неприятно пахнуть – это предвещает трудности и большие перемены в жизни не в лучшую сторону. Если же чешуя останется чистой, блестящей – это предвещает счастливый и удачливый год без потрясений и трудностей.

Считается, что по чешуе можно гадать на детей. Нужно взять горсть чешуи в руку и, разжав ее, опустить в воду. Сколько чешуек останется на ладони, столько детей вам пошлет судьба.

Гадание с кошкой

Это гадание подойдет только тем, у кого дома есть пушистый питомец. Нужно загадать желание и позвать кота. Проследите, с какой лапы животное переступит порог комнаты. Если с левой – желание непременно исполнится, а если с правой – нет.

Гадание по теням

Это гадание возможно провести только в компании. Выключите свет, зажгите свечу и сядьте напротив стены, чтобы получились тени. Человек, чья тень будет самой вытянутой, непременно привлечет удачу в следующем году.

Гадания на католическое Рождество на суженого

Гадание на яблоке

Традиционное гадание, которое популярно и в православной, и в католической конфессии. Незамужняя девушка в рождественскую ночь должна выйти на крыльцо дома (или в подъезд) вместе со спелым красным яблоком. Теперь можно приниматься за еду. Если во время того, как девушка кушает фрукт, она увидит мужчину (даже вдалеке), будущий год сулит удачное замужество.

Гадание на полотенце

Вечером в канун католического Рождества незамужняя девушка должна вывесить белое полотенце за окно и произнести слова: Суженый мой, ряженый мой, вот тебе полотенце, лицо мой и вытрись. Если на утро полотенце окажется мокрым, в следующем году девушка выйдет замуж, а если сухим – придется еще подождать.

Гадание на имя суженого

Для этого гадания придется немного подготовиться – купить новую расческу и написать популярные мужские имена на бумажках. Когда будете ложиться спать в рождественскую ночь, расчешите волосы со словами: Суженый мой, ряженый, жду тебя наряженного! Положите расческу и бумажки с именами под подушку. На утро достаньте одну из бумажек – на ней будет написано имя вашего суженого.