19 січня християни відзначають Водохреще – це важливе свято для вірян, яке несе у собі величезну кількість традицій. Одне з найголовніших – освячення води.

Духовник Українського католицького університету отець Ігор Пецюх відповів на головні питання парафіян щодо цієї традиції, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Навіщо освячують воду

Обряд освячення води пов’язаний із глибоким духовним змістом.

– Святять воду не тому, що маємо, а тому, що хочемо і бачимо в цьому сенс. Адже християни бачать зв’язок свого духовного життя із матеріальним світом, – розповів священик.

Отець Ігор зазначив, що вода не є чарівною, але має благодатні властивості для тих, хто її з вірою сприймає. За словами священнослужителя, ані на фізичному, ані на хімічному рівнях люди не можуть відрізнити освячену воду від звичайної.

Як використовувати

Також і чіткого правила використання святої води немає. Найголовніше – це сенс, який вкладають люди під час обряду. Традиції та віра здатні надати позитивний вплив на оточення.

Так, її п’ють або окроплюють себе, близьких та будинок. Наші пращури вірили, що вона допоможе позбавитися хвороб, а також захистити свій будинок від нечисті та залучити удачу. Навіть домашнім тваринам та худобі давали попити цієї води у світле свято.

Проте не варто сприймати освячену воду як медичний препарат. Вона не замінює ліків, проте через те, що багато хвороб має духовний контекст, її можна використовувати разом із медикаментами. Щоправда, робити це потрібно лише в тому випадку, якщо це не завадить процесу одужання. Наприклад, не варто пити дуже холодну воду, якщо болить горло або висока температура.

Необов’язково тримати святу воду вдома. Якщо потрібно її вилити — це можна зробити в саду — полити газон із квітами, або поділитися водою з деревом. Головне, що цим місцем не ходили люди та не тупцювали тварини.