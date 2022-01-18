19 января христиане отмечают Крещение — это важный праздник для верующих, который несет в себе огромное количество традиций. Одно из самых главных — освящение воды.

Духовник Украинского католического университета отец Игорь Пецюх ответил на главные вопросы прихожан насчет этой традиции, передает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Зачем святят воду

Обряд освящение воды связан с глубоким духовным смыслом.

— Святят воду не потому, что должны, а потому, что хотим и видим в этом смысл. Ведь христиане видят связь своей духовной жизни с материальным миром, — рассказал священник.

Отец Игорь отметил, что вода не является волшебной, но имеет благодатные свойства для тех, кто ее с верой принимает. По словам священнослужителя, ни на физическом, ни на химическом уровнях люди не могут отличить освященную воду от обычной.

Как использовать

Так, четкого правила использования святой воды нет. Самое главное — это смысл, который вкладывают люди во время обряда. Традиции и вера способны оказать позитивное влияние на окружающих.

Так, ее пьют или окропляют себя, близких и дом. Наши предки верили, что она поможет избавиться от болезней, а также защитить свой дом от нечисти и привлечь удачу. Даже домашним животным и скоту давали попить этой воды в светлый праздник.

Однако не стоит воспринимать освященную воду, как медицинский препарат. Она не заменяет лекарств, однако из-за того, что многие болезни имеет духовный контекст, ее можно использовать вместе с медикаментами. Правда, делать это нужно лишь в том случае, если это не помешают процессу выздоровления. К примеру, не стоит пить слишком холодную воду, если болит горло или высокая температура.

Необязательно держать святую воду дома. Если нужно ее вылить — это можно сделать в саду — полить газон с цветами, или поделиться водой с деревом. Главное, что по этому месту не ходили люди и не топтались животные.