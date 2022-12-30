2023 рік Україна зустрічатиме у війні. Багато наших співгромадян воюють на фронті, вся країна стикається з обмеженнями електроенергії через масовані обстріли, та найгірше – це непевність у тому, що буде в майбутньому. Але життя повинно продовжуватись – у цьому переконують не лише психологи.
У багатьох містах України все ж встановили ялинку, буде вона й у багатьох українських оселях. Рятувальники також вірять, що люди прикрашатимуть свої домівки і відзначатимуть Новий рік. Тому уже підготували просту пам’ятку.
Новорічну ялинку варто встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стелі і стін та були на відстані не менше 1 метра від електроприладів і побутових печей.
Рятувальники суворо застерігають: в жодному разі не використовуйте для прикрашання ялинки бенгальські вогні, свічки, саморобні гірлянди або легкозаймисті прикраси.
– Стежте за домашніми улюбленцями, адже новорічна ялинка для багатьох з них – це як виклик. І часто вони можуть травмуватися об неї або ж спровокувати своїми діями пожежу, – каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.
Не нехтувати безпекою і святкувати Новий рік у спокійному та надійному місці радить психологиня та дієтологиня Галина Бурковська. Вона на 100% підтримує відзначення цього непростого Нового 2023 року.
– Моя бабуся розповідала про те, що навіть в скрутні часи люди завжди підтримували традиції, щоб зберегти їх для наступних поколінь, – згадує Бурковська.
Вона бачить це свято як початок нових планів, мрій і бажань.
– Два новорічні дні енергетично потужні, тому навіть під час війни не потрібно відмовлятися від святкування Нового року. Внутрішня дитина завжди бажає свята і чекає на нього. Це закладено у нас з дитинства. Життя триває, і ми маємо далі жити. Без відчуття провини, ненависті, злості, агресії, з любов’ю та прийняттям, добром і вдячністю до самого себе.
Негативні емоції знищують наше енергетичне поле, і це негативно впливає на здоров’я загалом, благополуччя. Ворог хоче зламати наш дух. Пам’ятайте, позитивне налаштування, віра, надія і любов пробуджують силу духу, роблять нас сильнішими та стійкішими до зовнішнього впливу, – переконує Галина Бурковська.
Психологиня наполягає, аби люди себе не картали, якщо вже вирішили влаштувати тихе сімейне свято, й дає кілька простих порад.
– Зберіться родиною або з друзями, згадайте тих, кого немає з вами з різних причин, хто захищає нас, нашу країну! Налаштуйте себе на позитив, увімкніть приємну музику, подивіться різдвяний фільм. Якщо немає світла, запаліть свічку, поговоріть про хороші приємні речі, пограйте в ігри, почитайте гуморески, пригадайте хороші моменти вашого життя, подивіться сімейні альбоми. Напередодні Нового року обов’язково зробіть прибирання у своєму помешканні. Викидайте все, що не приносить вам радості, викликає неприємні спогади, те, що ви не хочете брати в своє життя надалі, – каже Бурковська.
Цей рік може змінити не лише умови його святкування, але й ваше оточення для його зустрічі.
– Це вже зовсім інше свято, яке переходить у спокійний сімейний формат. Це опора для багатьох людей і можливість налаштуватися на перемогу, підтримка та вдячність тим, хто поруч, хто боронить нашу Україну. Це час для подарунків, які ви можете зробити власноруч разом із дітьми. Намагайтеся максимально дотримуватися звичаїв і ритуалів минулих років, щоб вам та вашим дітям було на що опиратися, – пояснює психологиня.
Важливо не лише, з ким відзначати, але й за яким столом. Те, що попередній воєнний рік навчив нас ощадливості – важливо. Тому цьогорічний новорічний стіл може бути не таким різноманітним.
Галина Бурковська каже, що має бути вдосталь свіжих салатів і фруктів. Тим паче, що 2023 рік пройде під знаком Кролика.
– У цьому році бажано відмовитись від страв з кролика, яловичини та свинини та обрати ті продукти, які любить символ року – зелень, свіжу капусту, моркву, злаки, ягоди та яблука. Гарною прикрасою та символом 2023 року буде соковитий червоний гранат. Цитрусові додадуть святкового настрою. Свічки зроблять атмосферу затишною та привітною. Алкогольні напої бажано не вживати та замінити їх узваром, компотом, безалкогольними коктейлями.
Новорічна ніч – не для того, щоб наїстися, а щоб посмакувати та поспілкуватися з рідними та друзями. Прийшов час змінювати свої звички, – підсумовує Галина Бурковська.