2023 рік Україна зустрічатиме у війні. Багато наших співгромадян воюють на фронті, вся країна стикається з обмеженнями електроенергії через масовані обстріли, та найгірше – це непевність у тому, що буде в майбутньому. Але життя повинно продовжуватись – у цьому переконують не лише психологи.

У багатьох містах України все ж встановили ялинку, буде вона й у багатьох українських оселях. Рятувальники також вірять, що люди прикрашатимуть свої домівки і відзначатимуть Новий рік. Тому уже підготували просту пам’ятку.

Новорічну ялинку варто встановлювати на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стелі і стін та були на відстані не менше 1 метра від електроприладів і побутових печей.

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Рятувальники суворо застерігають: в жодному разі не використовуйте для прикрашання ялинки бенгальські вогні, свічки, саморобні гірлянди або легкозаймисті прикраси.

– Стежте за домашніми улюбленцями, адже новорічна ялинка для багатьох з них – це як виклик. І часто вони можуть травмуватися об неї або ж спровокувати своїми діями пожежу, – каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Не нехтувати безпекою і святкувати Новий рік у спокійному та надійному місці радить психологиня та дієтологиня Галина Бурковська. Вона на 100% підтримує відзначення цього непростого Нового 2023 року.

– Моя бабуся розповідала про те, що навіть в скрутні часи люди завжди підтримували традиції, щоб зберегти їх для наступних поколінь, – згадує Бурковська.

Вона бачить це свято як початок нових планів, мрій і бажань.

– Два новорічні дні енергетично потужні, тому навіть під час війни не потрібно відмовлятися від святкування Нового року. Внутрішня дитина завжди бажає свята і чекає на нього. Це закладено у нас з дитинства. Життя триває, і ми маємо далі жити. Без відчуття провини, ненависті, злості, агресії, з любов’ю та прийняттям, добром і вдячністю до самого себе. Негативні емоції знищують наше енергетичне поле, і це негативно впливає на здоров’я загалом, благополуччя. Ворог хоче зламати наш дух. Пам’ятайте, позитивне налаштування, віра, надія і любов пробуджують силу духу, роблять нас сильнішими та стійкішими до зовнішнього впливу, – переконує Галина Бурковська.

Психологиня наполягає, аби люди себе не картали, якщо вже вирішили влаштувати тихе сімейне свято, й дає кілька простих порад.

– Зберіться родиною або з друзями, згадайте тих, кого немає з вами з різних причин, хто захищає нас, нашу країну! Налаштуйте себе на позитив, увімкніть приємну музику, подивіться різдвяний фільм. Якщо немає світла, запаліть свічку, поговоріть про хороші приємні речі, пограйте в ігри, почитайте гуморески, пригадайте хороші моменти вашого життя, подивіться сімейні альбоми. Напередодні Нового року обов’язково зробіть прибирання у своєму помешканні. Викидайте все, що не приносить вам радості, викликає неприємні спогади, те, що ви не хочете брати в своє життя надалі, – каже Бурковська.

Цей рік може змінити не лише умови його святкування, але й ваше оточення для його зустрічі.

– Це вже зовсім інше свято, яке переходить у спокійний сімейний формат. Це опора для багатьох людей і можливість налаштуватися на перемогу, підтримка та вдячність тим, хто поруч, хто боронить нашу Україну. Це час для подарунків, які ви можете зробити власноруч разом із дітьми. Намагайтеся максимально дотримуватися звичаїв і ритуалів минулих років, щоб вам та вашим дітям було на що опиратися, – пояснює психологиня.

Важливо не лише, з ким відзначати, але й за яким столом. Те, що попередній воєнний рік навчив нас ощадливості – важливо. Тому цьогорічний новорічний стіл може бути не таким різноманітним.

Галина Бурковська каже, що має бути вдосталь свіжих салатів і фруктів. Тим паче, що 2023 рік пройде під знаком Кролика.