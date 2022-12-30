2023 год Украина будет встречать в войне. Многие наши сограждане воюют на фронте, вся страна сталкивается с ограничениями электроэнергии из-за массированных обстрелов, но хуже всего — это неуверенность в том, что будет в будущем. Но жизнь должна продолжаться – в этом убеждают не только психологи.

Во многих городах Украины все же установили елку, будет она и во многих украинских домах. Спасатели также верят, что люди будут украшать свои дома и отмечать Новый год. Поэтому уже подготовили простую памятку.

Новогоднюю елку следует устанавливать на устойчивой основе так, чтобы ветки не касались потолка и стен и были на расстоянии не менее 1 метра от электроприборов и бытовых печей.

Сейчас смотрят

Спасатели строго предостерегают: ни в коем случае не используйте для украшения елки бенгальские огни, свечи, самодельные гирлянды или легковоспламеняющиеся украшения.

— Следите за домашними питомцами, ведь новогодняя елка для многих из них – это как вызов. И часто они могут травмироваться или спровоцировать своими действиями пожар, – говорит начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

Не пренебрегать безопасностью и праздновать Новый год в спокойном и надежном месте советует психолог и диетолог Галина Бурковская. Она на 100% поддерживает празднование этого непростого Нового 2023 года.

– Моя бабушка рассказывала о том, что даже в трудные времена люди всегда поддерживали традиции, чтобы сохранить их для следующих поколений, – вспоминает Бурковская.

Она видит этот праздник как начало новых планов, мечтаний и желаний.

– Два новогодних дня энергетически мощные, поэтому даже во время войны не нужно отказываться от празднования Нового года. Внутренний ребенок всегда желает праздника и ждет его. Это заложено у нас с детства. Жизнь продолжается, и мы должны дальше жить. Без чувства вины, ненависти, злобы, агрессии, с любовью и принятием, добром и благодарностью к самому себе. Негативные эмоции уничтожают наше энергетическое поле, и это отрицательно влияет на здоровье в целом и благополучие. Враг хочет сломить наш дух. Помните, позитивный настрой, вера, надежда и любовь пробуждают силу духа, делают нас сильнее и устойчивее к внешнему влиянию, — убеждает Галина Бурковская.

Психолог настаивает, чтобы люди себя не корили, если уже решили устроить тихий семейный праздник, и дает несколько простых советов.

– Соберитесь семьей или с друзьями, вспомните тех, кого нет с вами по разным причинам, кто защищает нас, нашу страну! Настройте себя на позитив, включите приятную музыку, посмотрите рождественский фильм. Если нет света, зажгите свечу, поговорите о хороших приятных вещах, поиграйте в игры, почитайте юморески, вспомните хорошие моменты вашей жизни, посмотрите семейные альбомы. В канун Нового года обязательно сделайте уборку в своем доме. Выбрасывайте все, что не доставляет вам радости, вызывает неприятные воспоминания, то, что вы не хотите брать в свою жизнь в дальнейшем, – говорит Бурковская.

Этот год может изменить не только условия его празднования, но и ваше окружение для его встречи.

— Это уже совсем другой праздник, переходящий в спокойный семейный формат. Это опора для многих людей и возможность настроиться на победу, поддержку и благодарность тем, кто рядом, кто защищает нашу Украину. Это время для подарков, которые вы можете сделать своими руками вместе с детьми. Старайтесь максимально соблюдать обычаи и ритуалы прошлых лет, чтобы вам и вашим детям было на что опереться, — объясняет психолог.

Важно не только с кем отмечать, но и за каким столом. То, что предыдущий военный год научил нас бережливости – важно. Поэтому новогодний стол может быть не таким разнообразным.

Галина Бурковская говорит, что должно быть достаточно свежих салатов и фруктов. Тем более что 2023 год пройдет под знаком Кролика.