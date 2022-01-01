1 січня — день нових починань. Це перший день нового року, а отже день, коли можна почати все спочатку та прожити цілий рік так, як вам захочеться (Тигр буде вам із цим допомагати). Звичайно, поділитися цими почуттями хочеться з усіма: родиною, друзями, колегами… Але не всі з них знаходяться поруч, тому пропонуємо вам цікаві вітання з першим днем нового 2022 року в СМС.

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Нехай Тигр принесе тобі удачу в цьому Новому році! З новим роком, з Новим щастям!

***

Куранти пробили дванадцять разів і настав новий рік. Нехай він буде незабутнім, щасливим, повним посмішок з перших хвилин. Зі святом!

***

Новий рік як новий розділ у книзі життя. Дозволь їй бути цікавою, насиченою та сповненою лише позитивних персонажів. Вітаємо із Новим 2022 роком!

***

Нехай головне свято – Новий рік

Тобі здоров’я принесе,

Щастя, радості, удачі

І грошей мільйон в додачу.

Славний Тигр – символ року

Хай принесе тобі підмогу.

***

Тигр – яскравий, хоробрий та сміливий персонаж. Нехай він допоможе зробити новий рік цікавим та захоплюючим, а також принесе більше здоров’я, щастя та грошей. Щасливого Нового року!

***

З новим роком! Нехай твоє життя цього року буде, як шампанське — легким, запаморочливим і смачним!

***

Ось і прийшло в твій дім чарівне свято — Новий рік! Нехай він принесе тобі казкове везіння, неймовірне щастя, великий запас кохання, удачі та чудового настрою!

***

Нехай у 2022 році удача, кохання та успіхи самі знайдуть до тебе доріжку. З Новим Роком!

***

Вдихаючи зимове повітря, сповнене чогось чарівного та казкового, я щиро вітаю Вас з Новим роком! Нехай в цей чудовий день збуваються всі Ваші мрії. Доброго Вам здоров’я та лише радісних днів у новому році!

***

В перший день нового року бажаємо тобі скорішого здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай ніколи не болить голова після гучних свят, а веселощі та сміх не залишають твій дім. Зі святом!

***

З новим роком! З новим щастям! Усією сім’єю бажаємо Вам провести цей день так само, як і весь наступний рік – весело, щасливо та просто чарівно!

***

Дорогий друг! Дякую, що завжди був поряд минулого року. Освіти своєю підтримкою та наступний 2022 рік! Нехай для всіх нас він стане радіснішим, щасливішим. Будь здоровий і коханий, зі святом!

***

Вітаю неймовірну, креативну, харизматичну людину, а найголовніше мого друга, з Новим роком! Бажаю тобі нових яскравих ідей, запаморочливих пригод, веселих і цікавих вихідних, а також стабільності та успіхів в роботі!

***

З Новим роком! Нехай близькі люди радують, робота приносить задоволення, а мрії та бажання виконуються. З новим щастям, з новими досягненнями.

1 січня — перший з 365 (або 366 у високосні роки) день року в григоріанському календарі. В цей день відзначається не лише Новий рік, а й Торжество Пресвятої Богородиці — католицьке свято. Крім того, 1 січня є Всесвітнім днем миру або ж Всесвітнім днем молитов про мир, тому особливо важливо в цей день бути в гарному настрої, провести час із близькими та бажати оточуючим миру, щастя та добра.