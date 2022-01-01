1 января – день новых начинаний. Это первый день нового года, а значит, день, когда можно начать все сначала и прожить целый год так, как вам заблагорассудится (Тигр будет вам с этим помогать). Конечно, поделиться этими чувствами хочется со всеми: семьей, друзьями, коллегами… Но не все из них находятся рядом, поэтому предлагаем вам интересные поздравления с первым днем ​​нового 2022 года в СМС.

Желаю в этот Новый год

Поменьше тревог и забот,

Побольше радости, добра,

Улыбок, счастья и тепла!

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Года хорошего тебе желаю.

Сладкий привет тебе направляю.

Принимай мое внимание.

С Новым 2022 годом,

Добра тебе и понимания!

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Наступает Новый год по календарю.

Напоминаю — я тебя люблю.

Желаю с Тигром новогодним подружиться,

Но на протяжении года в него не превратиться!

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Вот и Новый Год настал,

Верь только в хорошее,

В то, что свершит Тигр для нас

Просто невозможное!

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Пусть в 2022 году удача, любовь и успехи сами найдут к тебе дорожку. С Новым Годом!

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С Новым годом! С Новым счастьем! Всей семьёй желаем Вам провести этот день так же, как и весь следующий год — весело, счастливо и просто волшебно!

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С Новым годом! Пусть твоя жизнь в этом году будет, как шампанское — легкой и головокружительной!

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Вот и пришел в твой дом волшебный праздник — Новый год! Пусть он принесет тебе сказочное везение, невероятное счастье, большой запас любви, удачи и замечательного настроения!

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Вдыхая зимний воздух, полный чего-то волшебного и сказочного, я искренне поздравляю Вас с Новым годом! Пусть в этот чудесный день сбываются все Ваши мечты. Доброго Вам здоровья и только радостных дней в новом году!

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Пусть в этот Новый год тебе удачу Тигр принесёт! С Новым годом, с новым счастьем!

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Куранты пробили двенадцать раз и наступил новый год. Пусть он будет незабываемым, счастливым, полным улыбок с первых же минут. С праздником!

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Новый год как новая глава в книге жизни. Позволь ей быть интересной, насыщенной и полной только положительных персонажей. Поздравляем с Новым 2022 годом!

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Дорогой друг! Спасибо, всегда был рядом в прошлом году. Озари своей поддержкой и следующий 2022 год! Пусть для всех нас он станет более радостным, счастливым. Будь здоровым и любимым, с праздником!

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Тигр — яркий, храбрый и смелый персонаж. Пусть он поможет сделать новый год интересным и захватывающим, а также принесёт побольше здоровья, счастья и денег. Счастливого нового года!

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В первый день нового года желаем тебе скорейшего осуществления всех самых заветных мечт. Пусть никогда не будет болеть голова после громких праздников, а веселье и смех не покидают твой дом. С праздником!

1 января – первый из 365 (или 366 в високосные годы) день года в григорианском календаре. В этот день отмечается не только Новый год, но и торжество Пресвятой Богородицы — католический праздник. Кроме того, 1 января является Всемирным днем ​​мира или Всемирным днем ​​молитв о мире, поэтому особенно важно в этот день быть в хорошем настроении, провести время с близкими и желать окружающим мира, счастья и добра.